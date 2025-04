Tombo da Nvidia com novas regras de Trump derruba Bolsas dos EUA

As ações da empresa de semicondutores Nvidia derretem na abertura das Bolsas de Nova York. O movimento é motivado pela restrição imposta pelo governo dos EUA à exportação dos chips AI H20 para a China.

O que está acontecendo

Bolsas dos EUA abrem o dia em baixa. O ambiente negativo é puxado pelo Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, e recuava 1,8% às 11h47. Também caem S&P 500 (-1,07%) e Dow Jones (-0,39%).

Ações da Nvidia desabam quase 7%. O tombo dos papéis da gigante de semicondutores é motivado pela restrição para a venda dos chips AI H20, um dos os mais avançados da empresa, para a China.

Empresa vê perda de US$ 5,5 bilhões. Tal prejuízo é estimado pela decisão da Casa Branca e amplia o alcance da guerra comercial originada pelo "tarifaço" e a disputa entre Washington e Pequim.

Papéis subiam desde o anúncio das tarifas. As ações da Nvidia acumulavam, até ontem, valorização de 1,61%, de US$ 110,42 para US$ 112,20, desde 2 de abril, quando Trump anunciou as cobranças generalizadas, das quais retrocedeu dias depois.

Bolsas dos EUA recuam Imagem: Kylie Cooper/File Photo/Reuters

Outras fabricantes de chips derretem. Também listadas na Bolsa de Nova York, a AMD (Advanced Micro Devices Inc), a Intel e a Broadcom recuam, respectivamente, 5,74%, 2,52% e 2,46%.

Demais big techs também recuam. Em menor intensidade, a queda também atingem a Apple (-1,98%), a Microsoft (-1,73%), a Meta, dona do Facebook e do Instagram (-2,19%), a Amazon (-1,09%) e a Alphabet, responsável pelo Google (-1,52%).

Decisão puxou índices globais para baixo. A derrocada das Bolsas mundiais é originada justamente pala escalada dos temores de guerra comercial com as novas determinações da Casa Branca. Pela manhã, pesou também o anúncio de que a tarifa sobre as importações originadas na China com destino aos EUA subirá para 245%.