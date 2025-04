Ministro do Japão planeja visita aos EUA para negociar tarifas

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, afirmou que o país está pronto para ajudar os Estados Unidos a atingir seus objetivos econômicos, mas de uma forma que seja mutuamente benéfica para ambas as partes, antes das negociações comerciais com o governo do presidente americano, Donald Trump. Ele deve visitar Washington de quarta a sexta-feira para se encontrar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer.

Akazawa, que lidera as negociações japonesas, afirmou que está pronto para ouvir quaisquer solicitações dos EUA que vão além de suas responsabilidades como ministro da Economia, incluindo demandas para que o Japão aumente as compras de equipamentos de defesa, e comunicá-las ao primeiro-ministro, Shigeru Ishiba.

Tóquio tem instado repetidamente os EUA a revisar sua política comercial e isentar o Japão de tarifas adicionais, afirmando que o país fez investimentos significativos no país ao longo dos anos e criou muitos empregos.

O ministro japonês também disse que o atrito entre os EUA e a China teria um amplo impacto na economia do Japão, de maneira direta e indireta. "Por enquanto, monitoraremos cuidadosamente a situação enquanto analisamos uma ampla gama de dados nacionais e internacionais", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.