Páscoa desperta intenção de compra em 86% dos brasileiros, diz pesquisa

Neste ano, 86% dos brasileiros, ou 140 milhões de pessoas, pretendem comprar produtos relacionados à Páscoa. Em 2024, eram 81%, de acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva. O levantamento mostra que filhos pesam nessa intenção. Entre pais e mães, esse índice atinge 91%. A alta taxa de intenção de compra, no entanto, contrasta com uma percepção do consumidor. Para 66% é injusto que ovos de Páscoa custem mais do que barras de chocolates com o mesmo peso.

O que mostra a pesquisa

Aumentou o percentual de quem está disposto a gastar. A pesquisa do Instituto Locomotiva foi realizada a partir de 1.875 entrevistas, e apontou um aumento no percentual de intenção de compra na Páscoa, neste ano, em relação ao ano passado.

O aumento foi de cinco pontos percentuais. Neste ano, 86% dos brasileiros, ou 140 milhões de pessoas, pretendem comprar produtos relacionados à Páscoa. Em 2024, eram 81%.

Para 77%, a Páscoa é um momento para presentear. Isso representa um mercado de 126 milhões de brasileiros.

As classes A e B têm 92% de intenção de compra. Na classe C o índice é de 86% e nas classes DE, 76%.

Até R$ 100 em produtos relacionados à Páscoa. É quanto 25% dos brasileiros pretendem gastar em produtos relacionados à Páscoa. Para 30% esse valor vai até R$ 200.

Para 66% é injusto que ovos de Páscoa custem mais do que chocolates com o mesmo peso. Mas na hora de escolher o presente de páscoa, o apelo simbólico dos ovos ainda fala mais alto do que a lógica do preço. São 129 milhões de brasileiros que pretendem presentear alguém com chocolates no formato de ovos de Páscoa.

O presente na Páscoa não é simples entrega de um bem medido pelo peso, é também um ritual, um gesto de afeto, e os ovos ainda cumprem melhor esse papel. Renato Meirelles Presidente do Instituto Locomotiva

Ovos de chocolate ainda são a principal escolha para presentear Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Há uma divisão do interesse do consumidor entre os diferentes produtos. Para 60% dos consumidores, os ovos de lojas especializadas serão os escolhidos. Para 56%, as marcas tradicionais serão as opções. Os produtos artesanais serão a escolha de 31%.

O consumidor está buscando alternativas mais autorais, personalizadas e com propósito. Ao mesmo tempo, essa demanda abre espaço para o microempreendedor brasileiro, que vê na Páscoa uma chance real de se inserir no mercado com diferencial de produto Renato Meirelles Presidente do Instituto Locomotiva

Páscoa também é hora de empreender. Um em cada cinco brasileiros pretende produzir e/ou vender chocolates nesta páscoa, com destaque para as classes de, onde essa iniciativa ganha ainda mais força.