Nova newsletter do UOL traz tendências, bastidores e impacto das Big Techs

O UOL lança na próxima segunda-feira a newsletter gratuita "Radar Big Tech", que analisará de forma clara, crítica e acessível o impacto das gigantes da tecnologia- como Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft- no cotidiano dos leitores.

Assinada por Helton Simões Gomes, editor de Tilt, colunista do UOL e apresentador do videocast "Deu Tilt", do Canal UOL, a newsletter será publicada toda segunda-feira e funcionará como um radar para a semana: antecipará tendências, mostrará bastidores e articulações e explicará como as interações entre essas empresas e o poder público podem alterar desde o que consumimos até a forma como nos expressamos e nos relacionamos online.

Essas empresas já fazem parte do nosso cotidiano, mas suas decisões -às vezes silenciosas, outras vezes estratégicas - têm peso político, econômico e social. Um exemplo recente: a Meta, ao tentar se reaproximar do governo Trump, alterou sua política de moderação automatizada de conteúdo no Facebook, expondo a riscos usuários mais vulneráveis, como mulheres, pessoas negras e judeus. Helton Simões Gomes, editor do UOL

A primeira edição contará as últimas da Meta, Google, Apple e Amazon.

A newsletter "Radar Big Tech" integra um novo projeto editorial do UOL, que reunirá sob o selo de mesmo nome todas as reportagens sobre o tema.

