Igreja Lagoinha lança banco digital comandado por André Valadão e esposa

Presidido pelo pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha e cantor gospel, o recém-lançado Clava Forte Bank oferece conta digital, crédito e cashback com linguagem religiosa e promete empoderar igrejas e pastores com "tecnologia de ponta".

O que aconteceu

O banco digital usa discurso cristão e promete "fortalecer o Reino". Registrado oficialmente em 2024, o Clava Forte Bank S/A começou a ser divulgado recentemente e se apresenta como "a primeira instituição financeira cristã voltada para igrejas, pastores e fiéis". No site, a fintech afirma ser "uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta", criada para "destravar o propósito financeiro do Reino".

A gestão está nas mãos de André Valadão e sua esposa. Segundo dados da Receita Federal, o banco é presidido pelo pastor, com Cassiane Montosa Pitelli Valadão como diretora. A sede está registrada em Belo Horizonte, onde também fica a sede da Lagoinha.

O banco promete transformar igrejas em agentes financeiros autônomos. "Não é só um banco. É uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta", afirma a apresentação institucional. O Clava Forte oferece contas digitais, cartões de crédito e débito, financiamento para construção de templos, e até seguros de vida para líderes religiosos.

Há um programa de cashback e marketplace próprio. A fintech criou um ecossistema fechado com recompensas e promoções: "Cada compra com seu cartão Clava Forte volta para você — e para a missão", diz o site. O marketplace promete oferecer produtos e serviços alinhados com os "valores cristãos".

Doações de fiéis

Site do Clava Forte destaca missão de "fortalecer o Reino" com serviços financeiros Imagem: Reprodução/Site Oficial Clava Forte Bank

Doações dos fiéis passam diretamente pelo banco. Durante cultos e transmissões da Lagoinha, inclusive no exterior, os dados bancários exibidos para ofertas são do Clava Forte Bank. Em Madrid, por exemplo, a conta da fintech aparece como canal oficial de doação.

A comunicação institucional adota linguagem religiosa em todas as frentes. Frases como: "Investindo no Futuro, fortalecendo o Reino", "Empoderar igrejas com fé e finanças" e "Destravando o propósito financeiro do Reino" aparecem repetidamente no site. O banco diz operar "com princípios cristãos que orientam cada decisão financeira".

O site não informa valor captado nem número de usuários. Apesar das promessas de "atendimento personalizado, taxas justas e soluções divinas", a plataforma não divulga dados sobre volume de transações, número de contas abertas ou alcance nacional. Também não há menção direta a autorização oficial de funcionamento.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) confirmou que o banco não faz parte de seu quadro de associados. Procurada pela reportagem, respondeu por nota: "A citada instituição não faz parte do nosso quadro de associados. Da mesma forma, a Febraban não faz comentários sobre instituições financeiras individuais".

O Clava Forte também não aparece na lista de instituições autorizadas pelo Banco Central. Na base pública do BC, não há registro do Clava Forte Bank S/A como instituição financeira regulada. O site também não informa se a fintech opera como Sociedade de Crédito Direto (SCD), Instituição de Pagamento (IP) ou outro modelo previsto no Sistema Financeiro Nacional.

A reportagem enviou questionamentos ao BC (Banco Central) e aguarda retorno. Em consulta ao portal do BC, o UOL confirmou que o Clava Forte nunca foi autorizado a funcionar. Em certidão oficial, a instituição federal declarou que o Clava Forte Bank S/A "nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar".

O que diz o Clava Bank