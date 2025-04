Trump não descarta prorrogar pausa nas tarifas recíprocas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pode avaliar a possibilidade de estender a pausa nas tarifas recíprocas aos países que sinalizaram negociação. Também afirmou, em conversa com jornalistas após uma reunião de gabinete, que a Europa "foi esperta" em recuar com as retaliações tarifárias. Os relatos foram coletados da rede americana CNBC.

O que aconteceu

Presidente dos EUA não descarta possibilidade de estender a pausa de 90 dias às tarifas recíprocas. Questionado por um repórter se as tarifas voltariam aos valores mais altos caso não conseguisse fechar acordos que deseja com os parceiros comerciais, Trump disse que "é o que aconteceria. Tem que ser bom para ambas as partes". Porém, disse que "vai ver o que acontece" quando perguntado se isso significaria a não extensão da pausa.

Suspensão temporária das medidas foi anunciada ontem, e começou a valer oficialmente hoje, após a publicação da ordem executiva. São 75 países que foram "beneficiados" com a medida.

Ao discutir as políticas tarifárias, o presidente reconheceu que haverá um custo e problemas de transição. Como já havia dito em dias anteriores, Trump afirmou que tem arrecadado "bilhões de dólares por dia". A conversa com os jornalistas, segundo a CNBC, aconteceu após uma reunião com o gabinete, que durou aproximadamente 2h30.

União Europeia "foi esperta" ao recuar nas retaliações, segundo Trump. "Viram o que fizemos com a China e resolveram recuar", afirmou. O presidente esclareceu ainda que vai lidar com a Europa apenas como um bloco, descartando a possibilidade de acordos individuais. Bloco anunciou hoje que vai suspender por 90 dias as primeiras contramedidas, com o objetivo "de dar chance às negociações".

* Com informações do Estadão Conteúdo