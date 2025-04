De CQC a palestrante: Rafael Cortez revela truques para adquirir segurança

Do UOL, em São Paulo

Com multitalentos, o humorista Rafael Cortez reinventou sua carreira no ambiente corporativo após o fim do CQC (Custo o que Custar), programa da Band que trouxe reconhecimento nacional para a sua carreira.

Longe da TV com o fim do programa em 2015, o ator, humorista, cantor e produtor carrega a sua descontração para o mercado corporativo como mestre de cerimônias e palestrante, levando o que aprendeu na televisão, contou no "Divã de CNPJ".

Eu tive a sorte de fazer o CQC, que era um programa que incentivava a gente a fazer as coisas e conseguir as coisas mesmo sem acreditar, mesmo sem confiar no próprio taco. Rafael Cortez

A confiança para se sobressair em situações inesperadas é a habilidade que o Rafael Cortez palestrante compartilha com o mercado corporativo. "Depois de fazer um programa por 6 anos que toda semana você tinha que entregar conteúdo, acabou injetando em mim uma confiança muita genuína, e hoje eu realmente sou um cara muito seguro do que eu quero".

Nas suas palestras sobre autenticidade e atitude para empresas, o humorista apresenta estratégias para quem também quer ter uma nova postura profissional. Rafael Cortez recomenda como tratamento de choque aula de palhaçaria para corporativo.

Outra opção menos impactante são aulas de teatro ou dicas simples, como postura, firmeza ao olhar, se apresentar, encontrar uma entonação de voz que seja acolhedora e passe confiança.

Mas a postura e a preparação faz efeito para quem tem um negócio bem posicionado. "Não adianta nada você ser o cara mais seguro do mundo e ter produtos ruins", diz Rafael Cortez.

Rafael Cortez usa experiência na comédia para melhorar ambiente corporativo

Para o ator e humorista Rafael Cortez, a sua bagagem na televisão e na comédia são estratégias para entregar leveza e novas abordagens que poucas vezes o ambiente das empresas consegue compartilhar com seus funcionários.

É o que ele explica sobre seu trabalho com palestras sobre autenticidade para o público empresarial.

O corporativo é muito mais engessado. Um cara com as minhas ideias de atitude, com o meu humor, mostrando que o humor agrega, ajuda a consolidar conteúdos, os caras querem. Rafael Cortez

O ex-integrante do CQC adotou como uma das suas principais tarefas profissionais o trabalho de mestre de cerimônias e palestrante. A trajetória como "cara de pau" na televisão criou formas de confiança que ele compartilha com as empresas.

É para um mercado que precisa mais de mim hoje do que a própria televisão. Eu entendi isso também. [...] Você tem que destinar a sua energia, trabalho para quem de fato precisa de você. Rafael Cortez

Valorizado pelo meio corporativo, o novo foco de carreira surgiu pela dificuldade que o humorista percebeu ao tentar se recolocar na televisão com algum projeto audiovisual. "Eu entendi que eu tinha que ir por esse caminho quando houve uma escassez de convites muito pós-pandemia. Eu achei que ia ser um pouco menos difícil voltar para a TV".

Divã de CNPJ no UOL:

