Apple teria enviado iPhones da Índia aos EUA antes do tarifaço, diz jornal

Em uma estratégia para evitar o impacto das novas tarifas dos EUA, a Apple teria enviado centenas de iPhones e outros produtos fabricados na Índia para os Estados Unidos, de acordo com uma reportagem do jornal The Times of India. A remessa foi feita na última semana de março, antes do início da taxa de 10% imposta pela administração Trump, que entrou em vigor em 5 de abril.

O que aconteceu

Apple transportou vários carregamentos, incluindo cinco por aviões, diretamente das fábricas da Índia e da China para os Estados Unidos, apesar de ser uma temporada de remessas tradicionalmente mais lenta. Reportagem do The Times of India, que não mostra imagens dos produtos, cita fontes no governo indiano. A medida era para garantir que os produtos chegassem ao mercado americano antes que as novas tarifas impactassem os custos, "protegendo" a empresa de aumentos de preços no curto prazo.

Apple não planeja, por enquanto, aumentar os preços dos produtos na Índia ou em outros países. Até por isso, segundo a reportagem, as remessas prévias ajudarão a manter os preços estáveis enquanto a empresa avalia o impacto das tarifas na cadeia de suprimentos e decide sobre ajustes futuros. Os armazéns da empresa nos EUA estariam bem abastecidos para os próximos meses, o que permitiria à Apple segurar qualquer revisão de preços.

Outra reportagem, publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, destaca que a Apple está considerando aumentar o envio de iPhones da Índia para os EUA, uma medida temporária enquanto busca uma isenção das tarifas. Com a alta nas tarifas sobre produtos da China, a Apple enfrentaria a necessidade de aumentar os preços em até 6% caso não obtenha essa isenção, que foi dada no primeiro governo de Trump. A empresa não respondeu aos questionamentos feitos pelos dois jornais.

No entanto, segundo as reportagens, essa estratégia de envio de produtos da Índia também tem limitações. A Apple pode precisar ajustar a produção dependendo de como as negociações de tarifas se desenrolam. A Índia terá tarifas recíprocas de 26% a partir desta quarta-feira, enquanto as tarifas sobre produtos chineses podem chegar a 104%, o que torna o país uma alternativa viável para a produção de iPhones. A empresa não respondeu aos questionamentos feitos pelos dois jornais.