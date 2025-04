Bolsas europeias desabam com retaliações tarifárias entre China e EUA

Do UOL, em São Paulo (SP)

As Bolsas de Valores da Europa caem fortemente hoje, revertendo os ganhos da véspera. As tensões foram ampliadas pelos temores de guerra comercial entre China e Estados Unidos.

O que está acontecendo

Bolsas europeias recuam fortemente. Após um pregão de ganhos ontem, os principais índices do Velho Continente não sustentam os desempenhos positivos. A queda generalizada derruba os índices de Londres (-2,79%), Frankfurt (-3,28%), Paris (-3,25%) e Milão (-3,23%), conforme as cotações das 10h01 (horário de Brasília).

"Tarifaço" centraliza as atenções novamente. A movimentação dos mercados reflete a entrada em vigor das taxas recíprocas determinadas por Trump sobre as importações de países que optaram pela retaliação das tarifas que começaram a ser cobradas a diversos países no último sábado (5). A taxa mínima é de 10%.

China e EUA abrem espaço para guerra comercial. Passou a valer hoje a tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas. A retaliação eleva as taxas contra o país asiático para 104% e aumenta o temor por uma guerra comercial. Em contrapartida, a China também elevou as cobranças sobre os produtos recebidos dos EUA.

Disputa não foi contabilizada no pregão de ontem. O otimismo do pregão foi ocasionado justamente pelas apostas de que haveria uma negociação entre os países. No entanto, o que ficou desenhado após o fechamento dos mercados europeus foi uma escalada das tensões.