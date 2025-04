Bolsas da China sobem após tarifa de 104% imposta pelos EUA; Japão cai 3,8%

As bolsas da China caminharam na contramão de seus pares asiáticos e avançaram nesta quarta-feira (9). A variação positiva ocorre mesmo com as tarifas de 104% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações chinesas.

O que aconteceu

Mercados chineses fecham o dia no azul. Entre os principais índices, a maior alta do pregão foi registrada pelo DJ Shanghai (+1,5%). Na sequência, aparecem o SZSE, índice com as ações negociadas na Bolsa de Shenzhen, e o SSE, de Xangai, com avanços de 1,22% e 1,31%, respectivamente. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.

Resultado ocorre mesmo após "tarifaço". O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu pela imposição de uma cobrança adicional de 50% sobre as importações da China. A retaliação eleva as taxas contra o país asiático para 104% e eleva o temor por uma guerra comercial.

Alta não foi acompanhada em toda a Ásia. Em Tóquio, o Nikkei 225, composto pelas ações das maiores empresas do Japão, recuou 3,78%. A queda ocorre após o índice saltar 6,01% ontem diante das expectativas sobre as discussões das tarifas com os Estados Unidos.

Queda também atingiu outros índices. O TWSE, de Taiwan, e o VN 30, do Vietnã, tiveram as perdas mais expressivas, de 4,02% e 2,41%, respectivamente. Na Austrália, o S&P/ASX 200, recuou 1,8%. Já o KOSPI, da Coreia do Sul, registrou queda de 1,74%.

Europa

Bolsas europeias recuam fortemente. Após um pregão de ganhos ontem, os principais índices do Velho Continente não sustentam os desempenhos positivos. A queda generalizada derruba os índices de Londres (-2,4%), Frankfurt (—2,3%), Paris (-2,47%) e Milão (-3,07%), conforme as cotações das 7h58 (horário de Brasília).

"Tarifaço" centraliza as atenções novamente. A movimentação dos mercados reflete a entrada em vigor das taxas reciprocas determinadas por Trump sobre as importações de países que optaram pela retaliação das tarifas que começaram a ser cobradas a todos os países no último sábado (5). A taxa mínima é de 10%.

Contratos futuros dos EUA também recuam. Antes da abertura dos pregões de Nova York, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuavam, respectivamente, 1,63%, 1,44% e 1,1%. As variações são das 8h31 (horário de Brasília).