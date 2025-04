Análise: Guerra comercial entre EUA e China deve levar mundo à estagflação

A guerra comercial entre Estados Unidos e China deve levar o mundo à uma estagflação, ou seja, um período de estagnação econômica e alta inflação, analisou Roberto Padovani, economista-chefe do BV, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Tudo sugere que a gente está num cenário de disputa política, geopolítica, uma disputa pesada. Não tem nenhuma consideração econômica nessas decisões e isso deve conduzir o mundo a um quadro de estagflação, menos crescimento com mais inflação, não é por outro motivo que além da imprevisibilidade dos mercados reagem tão mal.

Roberto Padovani

Como retaliação as taxas de 104% dos Estados Unidos, o Ministério das Finanças da China anunciou hoje que vai impor tarifas adicionais de 84% dos produtos norte-americanos importados.

O economista Roberto Padovani reforçou o caráter fundamentalmente político dos ataques comerciais entre China e Estados Unidos, aumentando as incertezas no cenário mundial.

Esses movimentos todos são essencialmente políticos, eles não têm nenhuma lógica econômica, nem da parte dos Estados Unidos, nem da parte da China, o que aumenta a imprevisibilidade. O que a gente sabe, olhando a história econômica, é que guerras comerciais são bloqueios às exportações, às importações, portanto impactam a produção local, não favorece as condições de consumo nos vários países.

Portanto, o que a gente sabe é que a guerra comercial leva a menos crescimento. A gente sabe também, outra leitura óbvia, é que como a cadeia global de produção está muito mais integrada, quando você impõe barreiras, você está gerando um choque de oferta, mesmo com a economia desacelerando, que gera inflação.

Roberto Padovani

Disputa tarifária abre espaço para conflito militar, alerta economista

A disputa tarifária entre Estados Unidos e China pode abrir um espaço para um conflito militar por parte do presidente norte-americano Donald Trump, alertou Roberto Padovani.

A gente tem duas potências em conflito, usando o canal comercial econômico como um caminho para resolver esses problemas, mas o fato é que essa disputa tarifária, ela abre espaço não só de que teremos talvez uma guerra comercial, impactos econômicos, mas aumenta as incertezas, porque a gente não sabe quais são os próximos passos. Ninguém pode descartar, por exemplo, e essa tem sido muita a retórica norte-americana, de uma postura militar também.

Você tem várias incertezas no ambiente. A gente não sabe, primeiro, quais são as reações dos diversos agentes, porque a gente tem que lembrar que não é só uma relação bilateral entre Estados Unidos e China.

Os EUA estão taxando as importações no mundo todo, todos os seus parceiros. Então, tem várias reações, é um jogo muito complexo com vários atores. Então, tem uma incerteza em relação ao desenho tarifário internacional.

Roberto Padovani

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: