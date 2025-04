Veja as 10 profissões com maiores salários de admissão

Os engenheiros em computação são os donos dos maiores salários de admissão no Brasil, segundo levantamento realizado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). O levantamento também indica, de forma individual, a renda inicial média nos setores da indústria e de serviços.

Veja abaixo a lista elaborada pela Firjan, com a profissão e o respectivo salário de admissão médio. Como observação em seu estudo, a federação declara: "Devido à natureza compensatória diferenciada dos cargos de gestão, o grupo ocupacional 'Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes' não foi incluído nesta análise".

Engenheiros em computação - R$ 13.794 Engenheiros de minas e afins - R$ 13.055 Diretores de espetáculos e afins - R$ 11.716 Engenheiros químicos e afins - R$ 11.181 Engenheiros mecânicos e afins -R$ 10.838 Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins - R$ 10.642 Médicos clínicos - R$ 10.071 Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins - R$ 9.960 Pesquisadores de engenharia e tecnologia - R$ 9.708 Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins - R$ 9.489

No setor da indústria, os maiores salários de admissão são os oferecidos aos profissionais das seguintes áreas:

Extração de petróleo e gás natural - R$ 9.104 Atividades de apoio à extração de minerais - R$ 4.908 Fabricação de Produtos farmoquímicos e farmacêuticos - R$ 4.186 Eletricidade, gás e outras Utilidades - R$ 4.009 Extração de minerais metálicos - R$ 4.007

Já no setor de serviços, as remunerações mais altas foram identificadas nas áreas a seguir:

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas - R$ 9.301 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - R$ 6.801 Atividades de serviços financeiros - R$ 5.179 Atividades dos serviços de tecnologia da informação - R$ 4.927 Pesquisa e desenvolvimento científico - R$ 4.861

O que aconteceu

No ranking, a federação elencou as 10 ocupações que apresentam uma melhor remuneração inicial média. O segmento da engenharia é o mais presente no ranking, ocupando mais da metade das posições com suas diferentes frentes de atuação. A lista foi divulgada pela federação em fevereiro deste ano e considera os valores de 2024.

No ano passado, o salário real de admissão no Brasil registrou um avanço de 2,0%, alcançando uma média de R$ 2.178. Segundo a Firjan, o cálculo considera o total de admissões realizadas ao longo do ano de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. O resultado, de acordo com o estudo, reforça a tendência positiva observada desde 2023, quando o aumento real foi de 1,2%, revertendo as quedas registradas em 2022 e em 2021, quando houve recuo de -2,5% e -4,6%, respectivamente.

Segundo a pesquisa, os maiores salários de admissão foram registrados no estado de São Paulo (R$ 2.473), no Distrito Federal (R$ 2.284) e no Rio de Janeiro (R$ 2.223). Em 2024, o Rio foi o único estado que apresentou uma redução nos salários de admissão, em uma queda de -0,4%. Com isso, o estado, que ocupava a segunda posição no mesmo período de 2023, foi ultrapassado pelo Distrito Federal, onde o salário inicial registrou um aumento de 3,3%. Na última colocação está o estado do Acre, onde o salário de admissão médio é de R$ 1.700.

Segundo a Firjan, os setores de Agropecuária e Comércio apresentaram salários de admissão inferiores à média nacional. Os valores registrados para estes setores são de R$ 2.011 e R$ 1.926 respectivamente.