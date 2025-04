Em momento de incerteza global, dólar pode subir mais, dizem analistas

O início do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez o dólar subir após um período de quedas. Na tarde de hoje, a moeda americana era cotada a R$ 5,92. Diante das incertezas do cenário global, analistas dizem que é impossível prever o que acontecerá com o câmbio e recomendam cautela para quem quer comprar a moeda.

Entenda

Momento é de instabilidade e incerteza. "Devemos esperar mais instabilidade, o que gera incerteza sobre os próximos dias a respeito de como será o comportamento do dólar", diz Douglas Ferreira, analista de câmbio da Planner Investimentos. Para ele, a instabilidade deve continuar enquanto não houver mais clareza sobre as possibilidades de negociação entre os países.

Com risco de recessão, investidores buscam ativos seguros, dentre eles o dólar. As tarifas impostas por Trump geraram um temor de recessão na economia americana, o que impacta no preço do dólar. "Todo mundo teme que a recessão se espalhe pelo mundo e se protege em ativos seguros, notadamente na principal economia do mundo", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Preços ainda estão se definindo, e o momento exige cautela. É difícil dizer qual o melhor momento para comprar ou vender dólar em um cenário tão incerto, diz Alan Martins, analista da Nova Futura Investimentos. "Os ativos ainda estão sendo precificados diante de um cenário de caos", diz.

Se não houver recuo nas tarifas, tendência de dólar forte deve se manter. Para Matheus Spiess, da Empiricus, a menos que haja uma reviravolta na guerra comercial, a tendência de valorização do dólar deve se manter. "Me parece que voltamos a um momento de dólar forte. Considerando que estamos vendo um estresse contínuo, o dólar pode, sim, subir ainda mais. Já cruzamos antes a barreira dos R$ 6", diz Spiess.

Fluxo de exportações pode ajudar a segurar a alta do dólar frente ao real. Ainda que dólar possa chegar de novo ao patamar dos R$ 6, ele não deve ficar ali por muito tempo, diz Martins, da Nova Futura Investimentos. "Não acredito que fique por muito tempo nesse patamar, porque temos um fluxo de exportações que pode enfraquecer o dólar", diz.

Incerteza reforça recomendação para investir em moeda forte. Ainda que a situação seja incerta, Spiess, da Empiricus, diz que a casa sempre recomendou investimentos em moeda forte, em especial no dólar. "Ter a carteira só em moeda local é um erro. O investidor deve ter de 20% a 30% em moeda forte. Como vemos, imprevistos acontecem, e é preciso ter lastro em outras medas", diz.

Para quem precisa comprar dólar, o melhor é se planejar. Diante desse cenário, a recomendação é fazer um planejamento para evitar um impacto negativo muito forte, dada a valorização da moeda americana.