Gramado prevê 700 mil pessoas e venda de 700 t de chocolate na Páscoa

Enquanto pais e mães de todo o Brasil pretendem fazer uma verdadeira ginástica no orçamento financeiro para poder comprar os tradicionais e deliciosos (e caros) ovos de Páscoa, a cidade de Gramado, na serra gaúcha, conhecida como a capital nacional do chocolate pretende se transformar em um destino quase que obrigatório.

Segundo estimativa da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), a produção da guloseima deve crescer 10% em relação ao ano anterior, ultrapassando as 700 toneladas. Em 2024, a comercialização foi de 650 toneladas.

Para se ter uma ideia, atualmente a cidade possui 28 fábricas artesanais de chocolates. O setor emprega em torno de 2 mil pessoas na região de forma direta e indireta (incluindo lojas, parques e prestadores de serviços), e possui lojas e franquias no estado e no Brasil.

Estratégias de vendas

Páscoa em Gramado Imagem: Divulgação

Para os empresários, o aumento de mais de 120% da principal matéria-prima que é o cacau, não será um problema. Segundo o presidente da Achoco, Fabiano Contini, uma das estratégias para driblar o custo de produção será a redução no tamanho dos ovos de Páscoa.

Para este ano, a Florybal, por exemplo, projeta um crescimento entre 25% e 30% nas vendas e um aumento de 20% na produção. Os ovos de chocolate seguem como os itens mais procurados pelos consumidores, seguidos dos coelhos e cestas prontas. Para atender a essa demanda, a empresa deve produzir cerca de 300 mil unidades entre ovos e coelhos de chocolate.

A estrutura da fábrica também se adaptou para esse período de alta demanda. Durante a Páscoa, são implementados dois turnos de produção. Além disso, há um aumento médio de 8% no quadro de colaboradores temporários.

Destacam-se como grande foco da estratégia dois lançamentos conduzidos pela empresa. O primeiro deles foi uma barra de cumaru com macadâmia, um ingrediente exótico, que possui notas intensas de caramelo. O lançamento aconteceu no dia 31 de janeiro.

O segundo, feito na segunda quinzena de fevereiro, foi uma collab inédita com a belga Peyo Company, trazendo Os Smurfs para sua linha de produtos nesta Páscoa.

Outro foco é uma programação artística no parque temático da marca, o Terra Mágica Florybal. Até o dia 30 de abril, o público será recebido no local por espetáculos musicais e teatrais temáticos.

Feriados e programação cultural

A expectativa para a Páscoa deste ano também tem a ver também com o calendário, com dois feriados (18 e 21 de abril), além da data ser celebrada um pouco mais tarde e o clima ameno. Com estes fatores, a projeção no aumento do fluxo turístico na região é positiva.

Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da serra gaúcha (Sindtur), Cláudio Souza, a ocupação hoteleira já está em 45%, com a previsão de 70% já na primeira semana de abril. Chama a atenção o interesse também de estrangeiros, com a presença de uruguaios.

Para gaúchos e turistas de outros estados, vai o aviso: "Antecipem suas reservas. Desta forma é possível garantir não só onde ficar como as melhores tarifas. O mesmo vale para os restaurantes e as entradas de parques, pois a carga diária estará lotada", diz ele.

E, se depender de criatividade, ficará difícil encontrar um quarto vago para a data no Hotel Casa da Montanha. O estabelecimento oferece a experiência Escolha de Coelhos, um pacote extra que pode ser agregado à hospedagem.

A experiência começa no apartamento, com um cenário cheio de surpresas. Ao longo de toda a estada, as crianças receberão lições e tarefas que acontecem na sala de aula, no ateliê de pintura, na minicozinha e no camarim.

Estão inclusos docinhos e cartinhas de boas vindas, mochilinha personalizada recheada com brindes, um bicho de pelúcia e certificado do aluno caracterizado de coelhinho e foto oficial.

Coelhos por toda a parte

Os atrativos não irão se restringir às lojas, hotéis e parques temáticos. Os "coelhos" serão os personagens de destaque na ChocoPáscoa Gramado, evento que atrairá um público de mais de 700 mil pessoas em 25 dias de programação (de 28 de março até 21 de abril) e atrações gratuitas. Esta é a grande festa do semestre na cidade.

Para este ano foi criada uma nova marca. Na Rua Coberta, será instalada a Mara Cakes Fair, que vai receber talk shows, desfiles, oficinas, espaço kids e exposições de confeitaria.

Além da Rua Coberta, a ChocoPáscoa Gramado terá atrações culturais e religiosas na avenida Borges de Medeiros e na Praça das Etnias, onde será instalada a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino.



Corridas e oficinas

Totalmente revitalizada, a Parada de Páscoa vai ocorrer nas sextas, sábados e domingos na Borges. Outra atração consagrada é a Corrida do Coelho, que será realizada no sábado, 19 de abril, com chegada e partida em novo local: o charmoso Lago Joaquina Rita Bier.

Em parceria com o Senac Gramado, as oficinas gastronômicas de Páscoa estão mantidas na programação. O aspecto religioso está contemplado na programação do Gramado Aleluia. Além de celebrações nas igrejas e templos, o evento terá duas procissões ao ar livre - a de Ramos e a dos Passos.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca o crescimento da programação de Páscoa. "Há 10 anos, nossa Páscoa começou pequena. Agora, estamos dando um novo rumo como em todos os eventos que promovemos. Gramado é a capital brasileira do chocolate artesanal e teremos quatro finais de semana de atrações e quase 30 dias de programação que movimentarão a nossa cidade", frisa.