Trump diz que países que desejam isenções devem retirar tarifas

Ao anunciar as tarifas recíprocas no período da tarde desta quarta-feira (2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países que desejam isenções devem retirar as tarifas, reiterando que "tarifas recíprocas são tarifas bondosas". "Atualmente, somos o maior mercado do mundo", declarou, acrescentando que as taxações ajudarão os EUA a crescer.

Além das medidas tarifárias, Trump citou os altos investimentos que a Apple e Nvidia farão no país, além de outras empresas como Meta, Eli Lilly, Honda, Hyundai. "Parece que, até agora, teremos investimento de US$ 6 milhões nos EUA. Nunca tivemos uma transformação no nosso país como essa de agora, que já começou".

O republicano ainda disse que os antecessores estavam errados sobre o Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na sigla em inglês) e sobre a China e que tem respeito pelo líder chinês, Xi Jinping, e pelo país, "mas eles estavam se aproveitando de nós".

México e Canadá

Durante o anúncio das tarifas recíprocas sobre importações aos Estados Unidos, o presidente norte-americano justificou a imposição de sobretaxas - em especial ao México e ao Canadá - afirmando que "não podemos pagar os déficits" de ambos os países.

Anteriormente, Trump já havia dito que as tarifas cobradas pelos vizinhos norte-americanos a produtos importados dos EUA ajudavam as nações a pagar suas dívidas internas. "Os países tiraram muita riqueza dos Estados Unidos", pontuou o republicano. "Hoje estamos priorizando os trabalhadores e colocando os EUA em primeiro lugar. Os outros países podem nos tratar mal. Vamos calcular o total (desse tratamento) nas tarifas", declarou.

O presidente dos EUA ainda criticou o Nafta, afirmando que o país "perdeu muito dinheiro" com o acordo.

Ele voltou a repetir o discurso da campanha eleitoral e afirmou que o Nafta foi um dos responsáveis pela perda de quase 4 milhões de empregos nos Estados Unidos.