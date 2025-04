Quem são os brasileiros na lista dos mais ricos do mundo da Forbes?

A revista Forbes divulgou hoje sua famosa lista de bilionários, que revela quem são os mais ricos do mundo em 2025. O Brasil tem três representantes no top 200.

Quem são os brasileiros mais ricos do mundo

Eduardo Saverin

Eduardo Saverin, cofundador do Facebok, é a pessoa mais rica do Brasil Imagem: Jim Spellman/WireImage

Patrimônio líquido: US$ 34,5 bilhões ou R$ 197,05 bilhões

Idade: 43 anos

Posição no ranking: 51º lugar

Apesar de hoje viver em Singapura onde investe em outras startups, Saverin deve boa parte de sua fortuna à Meta, já que co-fundou o Facebook com o colega de Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004.

Vicky Safra e família

Vicky Safra Imagem: Divulgação

Patrimônio líquido: US$ 20,7 bilhões ou R$ 118,63 bilhões

Idade: 72 anos

Posição no ranking: 98º lugar

A filantropa Vicky e seus quatro filhos adultos herdaram a fortuna do seu marido (e pai deles), o banqueiro Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020.

Jorge Paulo Lemann e família

Jorge Paulo Lemann Imagem: Folha de S.Paulo

Patrimônio líquido: US$ 17 bilhões ou R$ 97,42 bilhões

Idade: 85 anos

Posição no ranking: 119º lugar

Jorge Paulo Lemann iniciou sua trajetória como investidor financeiro, mas acabou se tornando o principal acionista da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, resultado da fusão da brasileira Ambev com a belga InterBrew em 2004.

Ainda completam o top 1.000 da lista de bilionários do país:

236º: David Velez e família - US$ 10,7 bilhões (R$ 61,32 bilhões) - Nubank

487º: André Esteves - US$ 6,9 bilhões (R$ 39,54 bilhões) - BTG Pactual

535º: Fernando Roberto Moreira Salles - US$ 6,5 bilhões (R$ 37,25 bilhões) - Itaú-Unibanco e CBMM

569º: Miguel Krigsner - US$ 6,1 bilhões (R$ 34,96 bilhões) - Natura

569º: Pedro Moreira Salles - US$ 6,1 bilhões (R$ 34,96 bilhões) - Itaú-Unibanco e CBMM

801º: João Moreira Salles - US$ 4,5 bilhões (R$ 25,79 bilhões) - Itaú-Unibanco e CBMM

801º: Walter Moreira Salles Junior - US$ 4,5 bilhões (R$ 25,79 bilhões) - Itaú-Unibanco e CBMM

823º: Jorge Moll Filho e família - US$ 4,4 bilhões (R$ 25,22 bilhões) - Rede D'Or

948º: Joesley Batista - US$ 3,8 bilhões (R$ 21,78 bilhões) - JBS

948º: Wesley Batista - US$ 3,8 bilhões (R$ 21,78 bilhões) - JBS

979º: Maurizio Billi - US$ 3,7 bilhões (R$ 21,2 bilhões) - Eurofarma