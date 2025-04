Patrimônio de US$ 101 bilhões: herdeira do Walmart é a mais rica do mundo

A revista Forbes divulgou hoje sua famosa lista das pessoas mais ricas do mundo. Entre os 3.028 bilionários que foram destaque da publicação, apenas 406 são mulheres. No topo da lista feminina está Alice Walton, 75, a herdeira do Walmart. No ranking completo, ela ocupa o 15º lugar.

Quem é Alice Walton

Única filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Alice é a única mulher e tem três irmãos, todos herdeiros da rede varejista que tem lojas no mundo todo. Contudo, após a morte do pai, em 1992, ela decidiu não se envolver nos negócios da família, ao contrário dos irmãos Robson Walton, John T. Walton e Jim Walton.

Alice é formada em economia. Ela estudou na Trinity University, no Texas, e se formou em 1971. Na época de sua formação, ela trabalhou por um curto período nos negócios da família, mas logo migrou para o setor financeiro.

Segundo a Forbes, sua fortuna é de US$ 101 bilhões (cerca de R$ 545 bilhões), mesmo longe dos negócios. Ela se dedica à filantropia e trabalha com curadoria de arte. Em 2011, abriu um museu chamado Crystal Bridges Museum of American Art, em sua cidade natal, Bentonville, no estado americano de Arkansas. O local conta até com obras de Andy Warhol.

Uma das maiores colecionadoras de arte do mundo. A soma do valor das obras que detém passa da casa dos milhões. O site ArtNews afirma que em um leilão em 2004, Alice comprou mais de US$ 20 milhões (R$ 113,9 milhões na cotação atual) em arte de uma só vez.

É o segundo ano consecutivo que ela desbanca a herdeira da L'Oreal. Françoise Bettencourt Meyers, 71, que está ligada a uma das maiores empresas de produtos de beleza da atualidade, é a segunda mulher mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 81 bilhões (R$ 461 bilhões). Ela ocupou o primeiro lugar na lista das mulheres mais ricas por quatro anos seguidos.

Quem são as outras mulheres no top 50

Julia Koch, 62, e família

Posição no ranking: 21º

Fortuna: US$ 74,2 bilhões (R$ 422,7 bihões)

De onde vem o dinheiro: Julia e seus três filhos herdaram uma participação na Koch, Inc. (anteriormente Koch Industries) do marido, David Koch, que morreu em 2019 aos 79 anos.

Jacqueline Mars, 85

Posição no ranking: 33º

Fortuna: US$ 42,6 bilhões (R$ 242,7 bilhões)

De onde vem o dinheiro: possui cerca de um terço da Mars, empresa de doces, alimentos e produtos para animais de estimação fundada por seu avô.

Rafaela Aponte-Diamant, 80

Posição no ranking: 44º

Fortuna: US$ 37,7 bilhões (R$ 214,7 bilhões )

De onde vem o dinheiro: Rafaela e seu marido, Gianluigi possuem, cada um, 50% do capital da MSC, a maior companhia marítima do mundo. Savitri Jindal, 75, e família