Forbes: Elon Musk é homem mais rico do mundo, com fortuna de US$ 342 bi

Elon Musk, fundador da montadora de veículos elétricos Tesla e a fabricante de foguetes SpaceX, subiu uma posição e assumiu o posto de homem mais rico do mundo em 2025.

O que aconteceu

Lista da Forbes é formada por 3.028 bilionários. A fortuna dos endinheirados é estipulada pela revista de negócios em US$ 16,1 trilhões (R$ 92 trilhões), maior valor já registrado pelo ranking divulgado desde 1987. Na comparação com o ano passado, as riquezas estão US$ 2 trilhões (R$ 11,4 trilhões) maiores.

Conheça os líderes do ranking:

Elon Musk - US$ 342 bilhões (R$ 1,96 trilhão)

Mark Zuckerberg - US$ 216 bilhões (R$ 1,24 trilhão)

Jeff Bezos - US$ 215 bilhões (R$ 1,23 trilhão)

Larry Ellison - US$ 192 bilhões (R$ 1,1 trilhão)

Bernard Arnault e família - US$ 178 bilhões (R$ 1,02 trilhão)

Warren Buffett - US$ 154 bilhões (R$ 880,73 bilhões)

Larry Page - US$ 144 bilhões (R$ 823,54 bilhões)

Sergey Brin - US$ 138 bilhões (R$ 789,22 bilhões)

Amancio Ortega - 124 bilhões (R$ 709,16 bilhões)

Steve Ballmer - US$ 118 bilhões (R$ 674,84 bilhões)

Os Estados Unidos têm um recorde de 902 bilionários. Na sequência, aparecem a China (516, incluindo Hong Kong) e a Índia (205). O Brasil aparece com 52 nomes entre os bilionários do mundo.