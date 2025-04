Mesmo mais rico, Musk perdeu 29% do patrimônio desde posse de Trump

Apesar de ainda ser o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, Elon Musk teve uma queda de US$ 133 bilhões no patrimônio líquido desde a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O levantamento foi feito pela Bloomberg.

O que aconteceu

No relatório dos bilionários, Musk subiu uma posição e assumiu o posto de homem mais rico do mundo em 2025, com uma fortuna avaliada em US$ 342 bilhões. Em 2024, Musk tinha US$ 244 bilhões em ativos, conforme levantamento da revista Forbes.

Porém, patrimônio líquido estava avaliado em US$ 316 bilhões ontem. Avaliação da Bloomberg leva em conta as variações do mercado financeiro das companhias às quais Musk é proprietário ou é sócio majoritário.

Em 20 de janeiro, quando Trump assumiu, o patrimônio de Musk acumulava US$ 449 bilhões, o maior valor desde o início de 2025. A diferença chega de 29%, mas esse não é o pior cenário. Em 10 de março, Musk "valia" US$ 301 bilhões (-32%). Avaliação da Bloomberg leva em conta as variações do mercado financeiro das companhias às quais Musk é proprietário ou é sócio majoritário.

Tesla é a principal "dor de cabeça" do empresário. Em boletim divulgado hoje, a montadora vendeu 37% menos carros no mês de março na França em comparação com 2024. Novos números devem ser divulgados amanhã, mas a estimativa é que a empresa venda, no mundo, 1,9 milhão de carros este ano, e a projeção era de 2,1 milhões há alguns meses. Além disso, duas concessionárias foram vandalizadas ontem por ativistas ambientais em Estocolmo e em Malmö, na Suécia.

Participação ativa na política, como aliado de Trump e responsável pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental), é um motivo apontado para quedas seguidas. Elon Musk detém cerca de 13% das ações da Tesla, conforme o relatório de 2024 da empresa. Também é dono da SpaceX, avaliada em quase US$ 350 bilhões em uma oferta pública de compra de ações realizada em dezembro de 2024. Quanto à XAI Holdings, após a fusão da rede social X com a startup de inteligência artificial xAI, Musk passou a controlar cerca de 33% da nova empresa. A fusão, concluída na semana passada, resultou na união de empresas avaliadas em US$ 22,7 bilhões (X) e US$ 50 bilhões (xAI), com um desconto de 15% aplicado devido à liquidez limitada.