Código 2025-01 no Imposto de Renda: o que é mensagem mostrada na declaração

Contribuintes que foram fazer a declaração do Imposto de Renda hoje se depararam com a mensagem "Código 2025-1". O termo ficou entre os mais buscados no Google Trends.

O que é Código 2025-01?

A mensagem apareceu para quem tentou acessar a declaração pré-preenchida. Hoje foi liberada a modalidade de declaração online e o formulário completo pré-preenchido.

O site da Receita Federal, no entanto, sofre instabilidade. No site Downdetector, que monitora falhas em páginas da web, o número de reclamações sobre o site da Receita saltou nas últimas horas.

O Código 2025-01, então, é uma das mensagens de erro que apontam a instabilidade do site. É provável que o problema seja causado pelo alto tráfego de usuários tentando acessar o site ao mesmo tempo.

Contribuintes reclamam de indisponibilidade dos sistemas. As críticas nas redes sociais envolvem a impossibilidade de iniciar o acerto de contas com o Leão, apesar da promessa de que os ambientes estariam disponíveis a partir de hoje, junto com os dados completos da declaração pré-preenchida.

A Receita Federal trollou geral nesse 1º de abril com o Imposto de Renda! Quem mais caiu nessa e já estava pronto pra declarar?



Curta e compartilhe se você também foi enganado! https://t.co/7pSozSbYo5 -- (@cavalheirovilla) April 1, 2025

vocês não entenderam que era mentira da receita federal que a declaração do imposto de renda pré preenchida estaria disponível hoje no dia 1°? -- carolina do norte (@Carollinamar) April 1, 2025

nem 10 da manhã e a desgraça do site da receita federal ja estragou meu dia pqp qual a dificuldade do governo contratar a porra de um servidor que funcione toda hora dando erro na porra da declaração de imposto de renda -- ¥UK1Ø (@mestreyukio) April 1, 2025

Declaração deveria estar disponível pelos canais virtuais. Nas primeiras duas semanas desde o início das entregas, os documentos só podiam ser preenchidos e transmitidos pelo programa do Fisco para computadores com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS.

Restam 59 dias para entrega da declaração sem multa. O prazo, que já era três dias menor para todos os contribuintes em relação ao ano passado, é ainda mais curto para quem deseja utilizar o ambiente virtual. Estão autorizados os preenchimentos pelo site do Fisco e também em tablets e smartphones com auxílio do aplicativo "Receita Federal".

Atraso foi ocasionado por indisponibilidade de dados. A Receita afirma que estavam ainda ausentes do sistema as informações a respeito de contribuições de previdência privada; saldos de contas bancárias no Brasil e no exterior, investimentos, aquisição de imóveis e doações efetuadas no ano passado.

Fisco minimizou os impactos do atraso para os contribuintes. Em entrevista coletiva, o supervisor regional do Imposto de Renda de São Paulo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, negou que a impossibilidade de realizar as declarações online altere o fluxo da declaração. "Os 60 dias, que vão de 1º de abril até 30 de maio, vão ser mais do que suficiente", disse.