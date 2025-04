Agrishow vai ampliar espaço para mulheres e espera faturamento de R$ 15 bi

A Agrishow, maior feira de tecnologia agropecuária do Brasil, terá em 2025 foco em novos grupos estratégicos para o setor, com destaque para mulheres. O lançamento da 30ª edição, que acontece de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (a 422 km de São Paulo), foi feito hoje e trouxe um posicionamento otimista para o setor.

A expectativa é que as vendas de maquinários e insumos agrícolas este ano movimentem cerca de R$ 15 bilhões (alta de 10,3% em relação aos 13,6 bilhões registrados em 2024).

Liderança feminina

Mulheres têm representatividade na feira e em cargos de gestão no agro. Segundo dados da Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo), mais de 30% do público visitante da Agrishow já é feminino. Com base no último censo agropecuário, o presidente da feira, João Marchesan, também destacou na coletiva para imprensa que 34% dos cargos de gestão do campo hoje são conduzidos por mulheres.

Mulheres têm poder de decisão. O Censo 2017, feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelou que 19% dos estabelecimentos rurais no país são dirigidos por mulheres, seja de forma exclusiva ou compartilhada, o que comprova o poder decisório delas na hora de fechar negócios.

Vamos aumentar e melhorar o espaço Agrishow para elas, que agora será coberto e climatizado. Queremos melhorar o relacionamento com as mulheres, para que elas possam trocar informações e fazer networking [na feira].

João Marchesan, presidente da Agrishow

Programação com empresárias e influencers. No espaço Agrishow para Elas 2025 já estão programadas discussões com empresárias e influencers do agro, que vão abordar temas como inovação tecnológica, gestão de propriedades, empreendedorismo feminino e sustentabilidade.

Supersafra

Crescimento acima de 10% nas intenções de negócio é projetado para Agrishow 2025. Organizadores tomam como base a chegada de um aumento da produção em pelo menos quatro das cinco regiões do país.

A chamada de "supersafra" deve ter uma alta de 11% em relação à colheita do ano passado, produtividade que vai gerar renda extra. "É um recurso para o agricultor investir e fazer seu planejamento", afirmou Pedro Estevão Bastos, presidente da CSMIA (Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas) e da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos).

A estimativa da Abimaq é que a comercialização de máquinas agrícolas para 2025 suba 8,2% com relação a 2024.

Crédito escasso. Marchesan lembra, porém, que os recursos devem sair principalmente do bolso do agricultor, impactado pela alta dos juros e a falta de recursos fora do Plano Safra, já esgotado. "São quatro 'cs': clima, campo, crédito e commodities. A questão do clima se regularizou neste ano, e o agricultor está colhendo uma boa safra, com altíssima produtividade. A questão do crédito está realmente escassa. Tem que equalizar isso", diz o presidente da feira.

Heliponto fora da feira

A partir deste ano, não haverá mais pousos de helicóptero e aeronaves dentro do espaço da Agrishow. O anúncio ocorre após a morte de um trabalhador terceirizado na edição anterior causada por um helicóptero particular.

Aeródromo será disponibilizado. A venda de aeronaves será feita apenas por representação ou com modelos menores, que possam chegar por terra ao local. Executivos serão direcionados para um aeródromo na Usina Santa Lídia, a 7 quilômetros do local.

Transfer para a feira. Os organizadores dizem que o espaço conta com mais estrutura de abastecimento e manejo e que um transfer será fornecido para o deslocamento da pista até a feira, tal qual ocorre hoje com os estacionamentos oficiais localizados fora da área de evento.

Abertura

O evento de abertura da Agrishow em 2025 será novamente antecipado. Deve ocorrer no domingo (27), antes da abertura oficial dos portões. Segundo Marchesan, a medida evita restrições de circulação provocadas por questões de segurança e presenças políticas.

Feira apartidária. O presidente da Agrishow destacou que a feira é uma organização "apartidária" e que todas as autoridades federais, incluindo presidência e ministros, foram convidadas. Marchesan afirmou ainda que as confirmações ainda estão pendentes e sujeitas às agendas dos convidados.

Compra de área

Intenção de criar espaço permanente de exposição. Os organizadores da Agrishow manifestaram novamente, durante a coletiva, sua intenção em adquirir a área em que a feira é realizada, seja de forma privada ou via doação da área ao município para que este crie um espaço permanente de exposições no local.

Altos custos para a organização da feira. O espaço é cedido pelo estado de São Paulo aos organizadores por três meses a cada ano, o que demanda altos custos de desmontagem e remontagem, além de dificultar o planejamento de melhorias.

Liliane Bortoluci, diretora de feiras da Informa Markets, organizadora da Agrishow, diz que três meses é um tempo curto para organização de um evento desta magnitude e que ter acesso por um período mais longo ajudaria em um planejamento mais amplo da infraestrutura.

Mentes jovens

Agrishow chega a 2025 com a campanha Futuro do Agro de A a Z. Dentro da estratégia, os organizadores reforçaram a parceria com a prefeitura de Ribeirão Preto e com o Programa Educacional "Agronegócio na Escola", da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), para apresentar a cadeia de produção aos jovens.

Já estão confirmadas excursões à feira de 1150 alunos e 84 docentes do 9º ano da rede municipal, além de 180 estudantes e 120 professores de ensino médio da rede estadual.