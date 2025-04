Trump assina ordem executiva para 'acelerar investimentos de grande porte'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que cria um escritório dentro do Departamento de Comércio com o objetivo de facilitar e acelerar investimentos acima de US$ 1 bilhão no país.

Chamado United States Investment Accelerator (Acelerador de Investimentos dos Estados Unidos), o escritório incentivará as empresas a fazer grandes investimentos nos Estados Unidos por meio da redução de encargos regulatórios, aceleração de licenciamento, coordenação de respostas a problemas de investidores em diversas agências federais, além de se comprometer com o aumento do acesso a recursos nacionais.

O escritório também buscará facilitar a colaboração com laboratórios nacionais e o trabalho com todos os 50 governos estaduais e suas organizações de desenvolvimento econômico, em cada caso de acordo com a lei aplicável.

O Acelerador de Investimentos será responsável por administrar o Escritório do Programa CHIPS, encarregado de fornecer financiamento e incentivos para expandir a capacidade de produção de semicondutores nos EUA, de acordo com a medida.