Trafigura assina acordo de leniência, pagará R$435 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - A Advocacia Geral da União (AGU) informou nesta segunda-feira que a empresa Trafigura assinou acordo de leniência e de pagamento pela companhia à União e à Petrobras de R$435,4 milhões.

"A empresa, especializada na comercialização de commodities, incluindo petróleo e seus derivados, esteve envolvida em atos de corrupção entre os anos de 2003 e 2014", afirmou a AGU em comunicado à imprensa.

"Durante esse período, foram realizados pagamentos indevidos a agentes públicos, por meio de intermediários, para obtenção de informações privilegiadas sobre operações de compra e venda com a Petrobras", acrescentou a AGU.

O acordo de leniência foi assinado na sexta-feira, mas só foi divulgado pela AGU na noite desta segunda-feira.

Por meio de nota, a Trafigura se posiciona, veja na íntegra:

A Trafigura Beheer BV («Trafigura» ou «a Empresa»), antiga empresa-mãe do Grupo Trafigura, resolveu os casos civis divulgados anteriormente, iniciados pela Controladoria-Geral da União («CGU»), pela Advocacia Geral da União («AGU») e pelo Ministério Público Federal («MPF»).

A resolução segue o acordo que a Trafigura alcançou com o Departamento de Justiça dos EUA («DOJ») sobre os mesmos fatos em março de 2024, no qual o DOJ concordou em creditar até 26,8 milhões de dólares contra valores pagos pela Trafigura às autoridades no Brasil. Sob os termos da resolução, a Trafigura Beheer BV pagará um valor adicional de 49 milhões de dólares (aproximadamente 282 milhões de reais) ao governo brasileiro.

Isso encerra qualquer investigação das autoridades brasileiras sobre a Trafigura.

(Por Alberto Alerigi Jr.)