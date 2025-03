Lucro do PicPay salta para R$ 80 milhões no 4º trimestre

O PicPay teve lucro líquido de R$ 80 milhões no quarto trimestre, três vezes maior do que o resultado apurado no mesmo período de 2023, com forte expansão de receita e melhora na rentabilidade.

A receita da investida da holding J&F, que também controla empresas como JBS, alcançou R$ 1,8 bilhão, aumento de 91% ano a ano, enquanto a receita líquida de juros (NII) dos serviços financeiros, que envolve operações de crédito e cartão, saltou de R$ 23 milhões para R$ 520 milhões.

"O crescimento expressivo da nossa receita e dos nossos principais números é fruto da estratégia de lançamento e cross-sell de produtos, que tem impulsionado a diversificação do portfólio", afirmou o presidente-executivo do PicPay, Eduardo Chedid, em comunicado à imprensa.

"Com um modelo eficiente e um custo de servir baixo, seguimos ampliando nossa presença no mercado de forma sólida e sustentável, com avanços na carteira digital e destaque para a evolução da carteira de crédito."

Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, a carteira de crédito, composta por empréstimo pessoal, cartão, consignado e antecipação do FGTS, somou R$ 10,6 bilhões no final do quarto trimestre, avanço de 28% ante o final de setembro e salto de 18 vezes na base anual.

A origem de empréstimos chegou a R$ 2 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 140%. O volume total transacionado de cartões aumentou 47%, para R$ 12,4 bilhões.

O retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado avançou 10 pontos percentuais, para 19% no quarto trimestre.

Em 2024, o aplicativo do PicPay registrou 60,2 milhões de contas, alta de 14% ante 2023. Os usuários ativos eram 38,9 milhões (+13%). A receita média por usuário ativo (ARPAC) saltou 75%, para R$47 no quarto trimestre.

O "cash-in", valor que os usuários trazem para o PicPay e o que indica o uso crescente do aplicativo como conta principal, totalizou R$ 378 bilhões em 2024, 58% maior do que no ano anterior. O saldo em conta subiu 53%, para R$ 20 bilhões.