Gol é companhia aérea com menos reclamações de clientes no Brasil, diz Anac

A GOL foi a empresa aérea nacional a registrar o menor índice de reclamações de clientes em 2024, segundo o Boletim de Monitoramento do Consumidor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na sequência, aparecem Latam e Azul, respectivamente.

O que aconteceu

O balanço considera reclamações feitas a cada 100 mil passageiros. No ano passado, a GOL registrou 55,6; Latam, 60; e Azul, 92,1. No total, foram analisados 86.792 casos pela plataforma consumidor.gov.br — um acréscimo de 0,6% no número absoluto de demandas em relação a 2023.

GOL vem reduzindo números desde 2021. Naquele ano, foram 204 registros a cada 100 mil passageiros. Em 2022, caiu para 107; depois, em 2023, 76,9.

Latam também apresenta queda nas reclamações. Em 2021, foram 125; em 2022, cairam para 96,9; em 2023, 70,5. A Azul, por outro lado, tem apresentado altas constantes. Em 2021, 54,2; em 2022, 59,4; e em 2023, 67,3.

A GOL diz que o resultado é reflexo de um esforço coordenado. A aérea afirma que trabalha para que o atendimento tenha qualidade e seja resolutivo com soluções disponíveis dentro dos canais digitais da companhia.

Os números deste boletim são espelho da consistência da nossa operação e, consequentemente, da preferência e confiança do brasileiro em voar conosco. Estes dados confirmam que estamos no caminho certo e nos ajudam a buscar voos ainda mais altos, tendo sempre como foco atender da melhor forma as expectativas dos nossos clientes Mateus Pongeluppi, vice-presidente comercial da GOL

Atualmente, a Latam detém a maior participação no mercado de voos domésticos, com 38%. A GOL responde por 31%, enquanto a Azul é responsável por 30,4% das viagens, segundo a Anac.

Companhias internacionais também foram avaliadas. A TAP Portugal lidera o número de reclamações, seguida por Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines, American Airlines, Air France e United Airlines.