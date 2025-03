Dólar opera em leve queda com mercado à espera por tarifas de Trump

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após apresentar variação positiva nas primeiras negociações do dia, o dólar passou a cair, com o mercado financeiro à espera pela concretização das tarifas de importação a serem implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Às 10h40, a moeda norte-americana recuava 0,2% e era vendida por R$ 5,749.

O que aconteceu

Dólar comercial segue rumo indefinido. A divisa manteve a trajetória de alta observada nos últimos três pregões na abertura desta semana. No entanto, a alta não foi sustentada.

Mercado em alerta com definições de Trump. O presidente dos Estados Unidos promete anunciar nesta semana inúmeras "tarifas recíprocas" sobre parceiros comerciais. Existe o temor de que a decisão cause uma guerra comercial.

Trump diz que tarifas atingirão "todos os países". Em declaração ontem, o presidente dos EUA garantiu que as medidas não serão limitadas a um grupo de parceiros. A declaração afasta a ideia de que as taxas de importação seriam direcionadas.

No Brasil, mercado repercute expectativas. A edição do Boletim Focus divulgada hoje aponta para a manutenção das projeções de inflação para 2025, 2026, 2027 e 2028. O cenário é observado como positivo para o fim do ciclo de alta da taxa Selic.