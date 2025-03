Natura aposta em diversidade e investe no mercado de beleza negra

Na contramão de uma tendência que ganha força nos Estados Unidos, que se coloca contra as práticas ESG (sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança nas empresas), a Natura aposta na diversidade. De olho no mercado de beleza negra, a empresa amplia seu portifólio para este público e lança a nova linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju.

O lançamento atende a um mercado que segundo o IBGE é responsável por girar cerca de R$ 1,46 trilhão na economia. Ainda, de acordo com o instituto, 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda e, ao mesmo tempo, não se via representada no setor de beleza.

A sustentabilidade e, nesse caso, a diversidade, que são crenças fundamentais do nosso negócio, são nossos motores de crescimento. Quando 56% da população brasileira se autodeclara negra ou parda, temos uma grande oportunidade de negócio. Entendemos que uma grande parcela da população que é negligenciada - para se ter uma ideia, menos de 1% dos lançamentos de cosméticos no mundo são dedicados para pessoas pretas e pardas - enxergamos esse lançamento como uma grande oportunidade de negócio.

Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura e Avon no Brasil

O que aconteceu

Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju será lançada hoje Linha foi codesenvolvida com mais de 2 mil mulheres que participaram de grupos focais. São cinco produtos que atuam na esfoliação, uniformização da pele, hidratação e aumento do viço. Um perfumista negro também foi chamado para desenvolver a fragrância.

Colaboradores e consultores também foram ouvidos para o desenvolvimento dos produtos. Segundo Leão, 57% das nossas consultoras também se autodeclaram pretas e pardas. "É o espelho da população brasileira. Assim, elas [vendedoras] têm mais um argumento de venda", destaca Leão.

Empresa espera uma migração e ampliação de público para a nova linha. Para o vice-presidente, há espaço para crescer e ampliar a penetração entre esse público ao atender às necessidades específicas dele. "Estamos ampliando a linha Tododia, que já tem grande penetração nos lares brasileiros, vamos ampliar ainda mais nosso mercado, olhando para autoestima e bem-estar das pessoas, que é o nosso negócio."

Esse lançamento, lógico, é uma oportunidade de negócio, mas isso também acaba gerando uma empatia com o consumidor. Que ele se vê ali, se sente acolhido. 'Olha, eles estão pensando em mim'. Temos esse olhar, a sustentabilidade não é um uma coisa que acontece à parte da empresa e não é um custo, é um motor para alavancar o crescimento do negócio. Eu acho esse é o jeito que a Natura faz, que eu acho que traz esse resultado.

Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura e Avon no Brasil

Segundo a Kantar, a linha Tododia é a marca de cuidados pessoais com maior participação individual no mercado. De acordo com a Natura, os produtos estão presentes em 37% dos lares brasileiros (o que equivale a uma presença em 22,2 milhões de lares brasileiros).

Ações patinaram

As ações da Natura caíram neste ano. A queda aconteceu após a empresa apresentar um prejuízo de R$ 438,5 milhões no último trimestre de 2024. As perdas foram bem menores que no mesmo período do ano anterior, quando o indicador ficou em R$ 2,6 bilhões. Ou seja, houve redução de 83,5% no resultado negativo. Mesmo assim, a empresa anunciou a recompra de ações.

Gastos com a Avon Internacional pesaram. A empresa passa por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas, segundo Leão, as empresas no Brasil e na América Latina seguem "muito bem". "No último trimestre, a receita líquida consolidada foi de R$ 7,747 bilhões, um aumento de 16.1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse desempenho foi puxado por um forte crescimento no Brasil."