Grupo Comporte oferece maior desconto e vence leilão de três linhas da CPTM

O grupo Comporte venceu hoje o leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), oferecendo o maior desconto da parcela paga ao governo do estado pela concessão, que vai durar 25 anos. Empresa também vai administrar o Expresso Aeroporto, que liga a estação da Luz ao Aeroporto de Guarulhos (SP). O pregão aconteceu na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O que aconteceu

Empresa ofereceu maior desconto sobre as contraprestações que o estado deve pagar: 2,57%. Proposta da CCR foi de 1,45%. Diferença de propostas foi maior que 20%, por isso não houve abertura para lances. O investimento previsto do contrato é de R$ 14,3 bilhões. "Esse desconto significa aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo do contrato", disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Grupo CCR S/A e Comporte Participações S/A foram as únicas duas empresas que apresentaram propostas. CCR já opera linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, e linhas 9-Esmeralda e 8-Diamante da CPTM. Comporte é parte do Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, que venceu o leilão do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que vai ligar a capital a Campinas (SP).

Governador disse que já foram contratados R$ 354 bilhões em investimentos, já contando com o leilão de hoje, quando a "ambição" era atrair R$ 220 bilhões. Tarcísio de Freitas disse ainda que o modal ferroviário de passageiros será retomado em outros pontos do estado. "Temos o plano de fazer a ligação entre Sorocaba (SP) e São Paulo, e, quem sabe, entre Sorocaba e Campinas, entre Campinas e Ribeirão Preto (SP)", citou.

Empresa será responsável pela concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Também inclui o serviço Expresso Aeroporto, até o terminal internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A estimativa do governo do estado é que a expansão possa dobrar o número de passageiros até 2040, chegando a cerca 1,3 milhão por dia.

Durante os 25 anos da concessão, vencedora deve requalificar das três linhas e ampliar a rede ferroviária em 22,4 km. Trens devem chegar às estações Palmeiras-Barra Funda e César de Souza. Oito novas estações devem ser construídas, e 24 que já existem devem ser reformadas. Todas as passagens de pedestres em nível na Linha 11 devem ser substituídas por passarelas, viadutos ou túneis.

Operação deve ter intervalos baixos entre os trens. No trecho da Barra Funda a Suzano, a cada seis minutos. Entre Suzano e César de Souza, a cada três minutos. Contrato deve ser assinado até o final do primeiro semestre deste ano

Concessão em detalhes

Linha 11-Coral: expansão da Luz até a estação Palmeiras-Barra Funda e, em Mogi das Cruzes, da estação Estudantes até a estação César de Sousa.

expansão da Luz até a estação Palmeiras-Barra Funda e, em Mogi das Cruzes, da estação Estudantes até a estação César de Sousa. Linha 12-Safira : 3 km de novos trilhos, e nova integração com Linha 11. Também terá integração com a Linha 13-Jade nas futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral. As viagens até Itaquaquecetuba devem acontecer a cada 3 minutos e 15 segundos, e no sentido Suzano a cada 6 minutos e 30 segundos.

: 3 km de novos trilhos, e nova integração com Linha 11. Também terá integração com a Linha 13-Jade nas futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral. As viagens até Itaquaquecetuba devem acontecer a cada 3 minutos e 15 segundos, e no sentido Suzano a cada 6 minutos e 30 segundos. Linha 13-Jade: expansão no sentido Guarulhos da estação Aeroporto-Guarulhos até a região de Bonsucesso, e no sentido São Paulo, até a estação Gabriela Mistral.

expansão no sentido Guarulhos da estação Aeroporto-Guarulhos até a região de Bonsucesso, e no sentido São Paulo, até a estação Gabriela Mistral. Serviço Expresso Aeroporto: diminuição do intervalo entre os trens, com viagens a cada 30 minutos. Todos os intervalos citados aqui são no horário de pico.

Obras da Linha 4-Amarela

Tarcísio de Freitas confirmou que a ordem de serviço da expansão da Linha 4-Amarela, que terá mais três quilômetros e duas novas estações a partir da Vila Sônia, será dada na semana que vem. A linha será a primeira de metrô a ultrapassar o limite do município de São Paulo, chegando a Taboão da Serra (SP).

Aditivo contratual com a ViaQuatro, do grupo CCR, foi assinado em junho do ano passado. Na época, a previsão para o começo das obras era dezembro de 2024.

Previsão para entrega e início da operação permanece em 2028. O investimento é de R$ 3,4 bilhões. Hoje, a Linha 4-Amarela já conta com 12 quilômetros, com estações entre a Luz, no centro da capital, e a Vila Sônia, na zona oeste.