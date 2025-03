Província na Itália oferece R$ 600 mil para revitalizar casas nos Alpes

A Província Autônoma de Trento está oferecendo ajuda financeira de 100 mil euros (R$ 618 mil) para italianos ou residentes no país para renovarem as casas abandonadas na região.

O que aconteceu

Localizada no norte do país, a área é conhecida como Trentino e pertence à cordilheira dos Alpes europeus. Com pouco mais de um milhão de habitantes divididos entre 223 comunas, é uma das províncias menos povoadas da Itália.

Mas há um porém no projeto que busca revitalizar e repovoar a região. Quem aderir ao apoio financeiro terá de viver no local durante dez anos ou arrendar a propriedade nesse período, caso contrário ficará sujeito a devolver o dinheiro.

A regra evita os aluguéis de curta duração. Essa prática é comum perto das colinas de esqui e das termas. Em 2023, Trentino Alto-Ádige foi a terceira região mais buscada para turismo, ficando atrás da Emilia-Romagna e da Toscana, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat).

O financiamento faz parte de um plano do governo italiano para minimizar o impacto do despovoamento de aldeias. Em 2024, foi criado um fundo de 30 milhões de euros para atender municípios com menos de cinco mil habitantes.

A nova etapa inclui 33 cidades de Trento que serão divulgadas até abril, segundo a CNN. A lista deve incluir zonas de montanha e pequenos vilarejos que já serviram de cenário para filmes, incluindo Rabbi e Vermiglio. Áreas onde o despovoamento ultrapassou os 11% devem ser priorizadas.

As pessoas poderão comprar até três unidades imobiliárias. O orçamento inclui 80 mil euros para a renovação e 20 mil euros para o custo da aquisição. O proprietário não poderá gastar mais do que 120 mil euros do próprio bolso na obra — assim, as casas não serão descaracterizadas das demais.

Já o preço de compra da residência abandonada não tem limite. O governo estima que o subsídio cobrirá de 35% a 40% da despesa total, o que inclui trabalhos apenas em residências abandonadas.

A lista de comunidades desta fase do projeto pode ser alterada. As autoridades vão revisar o documento caso a iniciativa não atinja o número mínimo de participantes ou se não existirem casas elegíveis suficientes no mercado.

Pessoas com menos de 45 anos que vivem na província de Trento estão proibidas de se candidatar ao programa. O plano evita que proprietários com filhos recorram ao programa para recuperar as casas onde já vivem.