Cannes Lions reconhece Brasil como Creative Country of the Year

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions anunciou que o Brasil receberá o título de Creative Country of the Year (país criativo do ano). É a primeira vez que a homenagem é concedida, passando agora a ser anual. O objetivo é "reconhecer o compromisso excepcional e longevo de determinado país com a criatividade, tendo em vista o progresso e o crescimento". O Creative Country of the Year conta com apoio do Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil há quase 25 anos.

Para celebrar, o Lions contará com showcases dedicados à publicidade brasileira, eventos comemorativos, painéis e diversas ativações. Dentre as principais iniciativas, está um tributo a Washington Olivetto, falecido ano passado e ganhador de mais de 50 leões em sua carreira. Destaque também para o retorno da FilmBrazil, que organizará eventos de networking.

"Como uma comunidade global com mais de 90 países, pretendemos reconhecer aqueles que demonstraram um compromisso contínuo com a criatividade como um motor de crescimento econômico, oferecendo inspiração sem fronteiras por meio de sua liderança criativa", comentou Simon Cook, CEO do Cannes Lions. "Agradecemos ao Estadão por seu impacto, paixão e dedicação reconhecidos pela indústria e pelo Festival ao longo de quase 25 anos. Juntos, celebramos o impressionante recorde de vitórias do Brasil e seu desempenho consistente no Cannes Lions, refletindo uma nação cuja criatividade está enraizada em sua cultura."

"A escolha confirma o compromisso dos profissionais e das agências do Brasil com a inovação e com a excelência. Temos um mercado altamente competitivo e de altíssima qualidade. E como representante de Cannes Lions no Brasil, esse reconhecimento nos enche de orgulho", diz Paulo Pessoa, diretor executivo de publicidade do Estadão

Thea Skelton, VP de festivais do Lions, compartilhou um benefício que o Brasil terá este ano por ser o Creative Country of the Year: "Como parte do nosso compromisso constante de trazer novas vozes à conversa criativa global, os delegados brasileiros terão a oportunidade de presentear com uma credencial gratuita outro colega baseado no Brasil que nunca tenha participado do Festival - permitindo que novos talentos experimentem a inspiração e o impacto duradouro do Cannes Lions pela primeira vez."

O Festival Internacional de Criatividade Cannes disponibilizou uma página dedicada à homenagem brasileira. Lions O festival ocorre na França, de 16 a 20 de junho. O evento já está aberto para inscrições de trabalhos e aquisição de credenciais em seu site oficial.

Comitê paulista

Em sintonia ao anúncio da organização do festival, o Governo de São Paulo comunicou, nesta quarta-feira, 26, que levará até 20 empresas paulistas para Cannes, incluindo também o festival de cinema, que ocorre em maio. No caso do Lions, é a segunda vez que o CreativeSP leva representantes para a França.

O programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incentiva "a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural". Os interessados devem se inscrever por meio do site InvestSP.