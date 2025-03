Canadá não quer conseguir 'qualquer coisa' em negociação de tarifa com EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não tem "pressa em negociar" a questão tarifária com os Estados Unidos apenas para "conseguir qualquer coisinha na mesa de negociações e ficar feliz com isso". Durante uma coletiva de imprensa, ele destacou que sempre defendeu um debate "consistente com os americanos, sem nenhuma pressa".

"Com todo respeito ao presidente Donald Trump, mas temos que ter boas discussões sobre tarifas. Só vamos conseguir o melhor acordo para o Canadá se negociarmos em condições de igualdade com os EUA", disse.

Para isso, segundo ele, o país precisa chegar bem posicionado à mesa de negociações e "mostrar aos americanos que nós, canadenses, somos fortes".

Carney ressaltou que ainda não conversou diretamente com Trump, mas afirmou que ministros e secretários das pastas de Relações Exteriores, Finanças, Segurança e Comércio estão em contato com a equipe do republicano para tratar do tema. "Ainda há muita incerteza sobre a política comercial e tarifária dos EUA. Nós nos preparamos para o pior. Estamos tomando muitas medidas de precaução para reagir rapidamente às tarifas", afirmou.

O premiê também enfatizou que pretende usar "o que ganharmos com as tarifas retaliatórias para proteger os canadenses".

Carney destacou que os gastos militares do Canadá "mais que dobraram na última década", mas avaliou que ainda são insuficientes. "Os canadenses ficarão ainda mais seguros com mais investimento em defesa. Nós vamos defender cada centímetro do território soberano canadense e vamos reconstruir, reinvestir e rearmar as nossas forças armadas", prometeu, caso seja eleito na votação marcada para o final do próximo mês.

Questionado sobre a segurança no compartilhamento de informações confidenciais entre Canadá e EUA, após o caso reportado pela revista The Atlantic, Carney reconheceu a possibilidade de vazamentos e classificou a situação como "grave". No entanto, reforçou a solidez da "parceria de inteligência muito forte" do Canadá com os EUA por meio do Five Eyes.