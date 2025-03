Mutirão de renegociação de dívidas da Serasa vai até amanhã

O Feirão Serasa Limpa Nome termina amanhã. O programa oferece negociações de até 99% de desconto no pagamento de dívidas de mais de 1,4 mil empresas. O parcelamento dos débitos restantes pode ser feito em até 72 vezes para auxiliar consumidores a regularizarem as pendências financeiras.

O que aconteceu

Descontos oferecidos dependem das empresas credoras. Algumas podem oferecer reduções de até 99%, enquanto outras apresentam condições diferenciadas. Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de 1.400 empresas para renegociação de dívidas. O parcelamento dos débitos pode ser feito em até 72 vezes. As negociações podem ser feitas pelo aplicativo da Serasa, pelo telefone ou em Agências dos Correios.

Pagar uma dívida negativada por Pix pode resultar em aumento imediato do Serasa Score, desde que a empresa ofereça essa oportunidade. Para outras formas de pagamento, a atualização do score pode levar mais tempo, dependendo da empresa credora e do tipo de dívida.

Nem todas as dívidas podem ser renegociadas pelo Feirão. Protestos em cartório, cheques sem fundo e falências não são elegíveis para a plataforma.

Diferença entre conta atrasada e dívida negativada também influencia na negociação. Enquanto a dívida negativada está registrada no cadastro de inadimplentes, a conta atrasada ainda não resultou na negativação do CPF.

Como renegociar as dívidas?