Dólar cai mais de 1% e opera abaixo de R$ 5,70; Bolsa supera 133 mil pontos

O dólar recua mais de 1% hoje e volta a ser negociado por menos de R$ 5,70. Às 12h24, a moeda norte-americana desvalorizava 1,19% ante o real e era vendida por R$ 5,683. Na contramão, o Ibovespa figura acima dos 133 mil pontos pela primeira vez desde outubro do ano passado.

O que aconteceu

Dólar comercial despenca nesta terça. Após três sessões consecutivas de alta, a moeda norte-americana recua mais de 1% ante o real e volta a operar abaixo de R$ 5,70. O último fechamento abaixo da marca foi registrado na sexta-feira da semana passada.

Queda reverte parte das altas recentes. A cotação da divisa norte-americana saltou 1,84% nas últimas três sessões, de R$ 5,647 para R$ 5,752.

Moeda para viajantes também recua. O dólar turismo acompanha a cotação comercial da divisa e apresenta baixa superior a 1%. Às 12h34, a cotação da moeda tinha desvalorização de 1,09%, a R$ 5,912.

Ata do Copom permanece no radar. No documento, o Comitê de Política Monetária prevê uma alta inferior a 1 ponto percentual da taxa Selic em maio, mas não confirma se o movimento representará o fim do ciclo de elevações da taxa básica de juros.

A ata do Copom foi bastante feliz em ser um pouco mais dura do que o comunicado e esclarecer a interpretação de players do mercado imaginando que não haveria novas altas de juros.

Enrico Cozzolino, sócio e head de análises da Levante Investimentos

Possível recuo de Trump anima o mercado. Ontem, o presidente dos Estados Unidos afirmou que poderá conceder "várias pausas em tarifas para diversos países". Tal cenário reduziria o risco de recessão, inflação e a manutenção dos juros norte-americanos elevados por mais tempo.

Bolsa

Ibovespa salta mais de 1,5%. Após recuar 0,77% na véspera, o principal índice acionário do Brasil se recupera e volta a figurar acima dos 133 mil pontos pela primeira vez desde 5 de outubro do ano passado.

Às 12h24, o índice subia 1,57%. A variação levava o Ibovespa aos 133.379,20 pontos. O volume financeiro do pregão somava R$ 5,36 bilhões.