IR-2025: Posso deduzir gastos que tive com óculos e lentes de contato?

Gastos com óculos e lentes de contato não são dedutíveis. Já a despesa com colocação de lente intraocular em cirurgia de catarata pode ser considerada despesa médica. Porém, para ser deduzido, o valor referente à lente deverá integrar a conta emitida pelo médico ou hospital.

Também podem ser deduzidos os gastos com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Nestes casos, exige-se ainda a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário.