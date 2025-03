Mesmo com petróleo em destaque, Bolsa cai e dólar permanece estável

O presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de 25% a países que comprarem petróleo e gás da Venezuela. A medida é mais uma na estratégia da guerra comercial americana que tem movimentado não só os mercados nos Estados Unidos, mas também no Brasil.

Diante desse cenário, o preço do petróleo bruto avançou 1%, enquanto, no Brasil, as ações da Brava Energia (BRAV3) registraram o maior destaque do dia, mesmo com a Bolsa de Valores em queda. O dólar, por sua vez, manteve estabilidade apesar do leve recuo.

O que aconteceu

Dólar tem leve alta. O dólar comercial encerrou o dia com valorização de 0,61%, sendo vendido a R$ 5,752. Em um pregão sem grandes movimentações no noticiário político e econômico, a não ser a nova ameaça de Trump, a moeda americana oscilou pouco, atingindo a mínima de R$ 5,703 e a máxima de R$ 5,772.

Dólar turismo segue pelo mesmo caminho. A cotação para viajantes também avançou 0,60% nesta segunda-feira, fechando em R$ 5,977. O valor permaneceu abaixo dos R$ 6, nível em que a moeda tem oscilado nos últimos dias.

Bolsa de Valores operou em baixa durante todo o dia. O Ibovespa recuou 0,81%, encerrando o pregão com 131.275,53 pontos e volume financeiro de R$ 11,94 bilhões.

Brava Energia se destaca no pregão. As ações da companhia fecharam o dia em alta de 10,24%, cotadas a R$ 21,30.