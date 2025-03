Fabricante do Ozempic perde posto de empresa mais valiosa da Europa

A empresa alemã de software corporativo SAP superou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, tornando-se a companhia de maior valor de mercado na Europa nesta segunda-feira (24).

O que aconteceu?

Pela manhã, a SAP alcançou uma capitalização de mercado de US$ 340 bilhões, ultrapassando a Novo Nordisk, conforme cálculos da Reuters baseados em dados da LSEG.

O desempenho positivo das ações da SAP nos últimos anos é parcialmente atribuído ao otimismo em torno de suas operações de computação em nuvem, vistas como beneficiárias dos recentes investimentos em inteligência artificial generativa. Embora as ações da SAP tenham subido 7% até agora em 2025, um pouco abaixo do índice europeu STOXX 600, que avançou 8,3%, elas registram um retorno total de 160% desde o final de 2022, superando significativamente os 28% do STOXX 600.

Em contraste, as ações da Novo Nordisk tiveram desempenho inferior ao do mercado nos últimos meses, após dados de testes do medicamento experimental para obesidade de próxima geração, Cagrisema, desapontarem investidores. A farmacêutica dinamarquesa havia ultrapassado o grupo de marcas de luxo LVMH como a maior empresa da Europa em setembro de 2023.