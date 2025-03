Crédito do Trabalhador teve mais de 40 milhões de simulações em 2 dias

As simulações de empréstimo no programa Crédito do Trabalhador ultrapassaram 40 milhões até às 18h de hoje, informou o Ministério do Trabalho e Emprego. A nova linha de crédito criada pelo governo Lula é destinada a trabalhadores CLT e tem como garantia parte do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O que aconteceu

Foram fechados 11.032 contratos desde a abertura do programa, na sexta. Ao todo, governo registrou 40.180.384 simulações e 4.501.280 propostas de acordo.

Carteira de Trabalho Digital registra 12 vezes mais acessos. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo: os interessados acessam o empréstimo e têm 24 horas para receber ofertas das instituições. Todos os bancos poderão ofertar o crédito por meio de suas plataformas digitais a partir de 25 de abril.

Expectativa é liberar empréstimo consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário. O empregado pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias ou 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Consignado CLT começou na sexta às 6h. Todos os grandes bancos participam do Crédito do Trabalhador, o sistema funciona como espécie de "leilão", no qual o empregado escolhe sobre a melhor forma de adquirir um empréstimo.

Ministério recomenda esperar mais para conseguir melhores condições de juros. Ministro Luiz Marinho alertou os trabalhadores para não terem "pressa" em contratar o consignado. Ele aconselha aguardar as 24 horas, para que todas as instituições financeiras habilitadas mandem as suas propostas, garantido taxas mais baixas de juros.

Como funciona a solicitação de crédito?

A solicitação é feita no aplicativo da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Na aba Crédito do Trabalhador, o interessado autoriza o acesso a dados como nome, CPF, valor do salário e tempo de empresa, conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário. A partir do momento em que a solicitação é feita pelo trabalhador, as instituições financeiras têm 24 horas para fazer ofertas.

O trabalhador escolhe a melhor opção. A contratação do crédito é feita no canal da instituição financeira, que analisa a margem do salário disponível para consignação.

Empregado pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias ou ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão. Caso desista do empréstimo, o trabalhador tem 7 dias corridos, a contar do recebimento do crédito, para devolver o valor integral repassado pelas instituições financeiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo