Leilão do Itaú tem de terreno a partir de R$ 27,2 mil a duplex no Morumbi

Do UOL, em São Paulo

O banco Itaú realiza na semana que vem o leilão de 163 imóveis, entre residenciais, comerciais e terrenos. O lance mínimo parte de R$ 27,2 mil.

Entenda

O leilão tem unidades em 17 estados. Os imóveis estão localizados em Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Há apartamentos a partir de R$ 45 mil. Um dos imóveis é um apartamento em Lauro de Freitas (BA), por R$ 45,5 mil. Outro, no Rio de Janeiro, tem lance inicial de R$ 77,5 mil.

Dentre os imóveis de maior valor, há lotes com lance mínimo acima de R$ 1 milhão. Um apartamento duplex na região do Morumbi em São Paulo tem lance mínimo de R$ 1,8 milhão. Uma casa em um condomínio em Redenção (PA) tem lance inicial de R$ 1,2 milhão.

Lotes mais baratos partem de lances de menos de R$ 30 mil. O lote com menor lance inicial é um terreno no MS, com lance mínimo de R$ 27,2 mil.

O leilão permite adquirir imóveis abaixo do preço de mercado. Muitos dos imóveis, porém, estão ocupados, e o comprador fica responsável por desocupá-lo

O leilão ocorre no dia 28 de março, a partir das 15h. O certame será online, e será realizado pelo Biasi Leilões. Há desconto de 10% para pagamento à vista. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site do leiloeiro.