Petróleo sobe pela 2ª semana consecutiva e ultrapassa US$ 72 o barril

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (21) e registraram o segundo ganho semanal consecutivo, com as novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã e o mais recente plano de produção do grupo de produtores Opep+ aumentando as expectativas de uma oferta mais restrita.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,2%, a US$ 72,16 por barril. Os contratos futuros do petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos EUA subiram 0,3%, para US$ 68,28.

Na semana, o Brent subiu 2,1% e o WTI cerca de 1,6%, seus maiores ganhos desde a primeira semana do ano.

Na quinta-feira (20), o Treasury dos EUA anunciou novas sanções relacionadas ao Irã, que, pela primeira vez, visaram um refinador chinês independente, entre outras entidades e embarcações envolvidas no fornecimento de petróleo iraniano para a China.

Isso provavelmente enviou uma mensagem ao mercado de que as empresas chinesas, as maiores compradoras de petróleo iraniano, não estão imunes à pressão de sanções dos EUA, disse Scott Shelton, analista de energia da TP ICAP.

Essa foi a quarta rodada de sanções de Washington contra Teerã desde que o presidente Donald Trump prometeu, em fevereiro, "pressão máxima" e se comprometeu a reduzir a zero as exportações de petróleo do Irã.

O endurecimento do regime de sanções dos EUA provavelmente manterá alguns participantes do mercado envolvidos no transporte de petróleo iraniano mais cautelosos no futuro, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

Os preços do petróleo também foram sustentados pelo novo plano da Opep+ para que sete membros cortem ainda mais a produção para compensar o fato de produzirem mais do que os níveis acordados. O plano representaria cortes mensais entre 189.000 bpd e 435.000 bpd até junho de 2026.

O plano provavelmente limitará o aumento da produção da Opep+ nos próximos meses, disse Staunovo, do UBS.