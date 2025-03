Ibovespa tem alta discreta de 0,18% em dia de balanços corporativos

O Ibovespa fechou com uma alta discreta nesta sexta-feira (21), rondando os 132 mil pontos, em pregão marcado por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista e bateria de resultados corporativos, incluindo os números de Brava Energia, Cemig e Hypera.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,18%, a 132.190,64 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 131.776,39 pontos na mínima e 132.588,02 pontos na máxima do dia. Na semana, acumulou ganho de 2,51%.

O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$ 22,55 bilhões de reais antes dos ajustes finais.