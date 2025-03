Haddad queria criar 'taxa das blusinhas' em junho, mas diz que Lula impediu

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), assumiu hoje, em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda", que estava pronto para editar uma portaria que criava a taxa federal de importação de produtos comprados pela internet, conhecida como "taxa das blusinhas", e que só não fez isso logo após a aprovação da lei no Congresso, em junho do ano passado, porque o presidente Lula (PT) o impediu.

Haddad também voltou a dizer que o governo não tem intenção de taxar o Pix, voltou a criticar as fake news sobre o tema, e afirmou que as duas principais ideias da política econômica eram a reforma tributária e as mudanças no IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física)

O que aconteceu

"Eu ia baixar a portaria. Mas o presidente disse 'eu não quero mexer nisso'", afirmou Haddad. Isso aconteceu em junho, após a aprovação da lei que permitia a taxação. "Taxa das blusinhas" é um termo popular para a taxação de produtos comprados em sites internacionais no valor de até US$ 50 (aproximadamente R$ 285). 20% é do imposto federal, e 17% é de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cobrada pelos estados. O tributo acabou oficializado e entrou em vigor em 1º de agosto do ano passado.

Governo arrecada R$ 1,14 bilhão com "taxa das blusinhas". O valor foi obtido a partir da taxação de 58,3 milhões de produtos do exterior. O total representa uma estimativa obtida via Lei de Acesso à Informação para o período entre agosto e dezembro do ano passado.

Haddad falou sobre o boato de taxação de Pix após o anúncio de monitoramento de transações acima de R$ 5 mil e acusou, novamente, o deputado Nikolas Ferreira (PL-SP), de fake news. "Isso foi um truque do Nikolas. Essa era uma ideia do governo Bolsonaro e que não entrou em vigor", afirmou. Ele pediu à equipe do podcast que procurasse uma notícia com uma fala de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, que tinha a proposta de taxar as chamadas "microtransações", como o Pix. O governo foi obrigado a recuar do monitoramento devido à proporção que a notícia falsa ganhou.

Ideia era trazer a parte de atuação dos meios de pagamentos que não fazia parte do sistema financeiro. O ministro disse que a maioria das financeiras já fazia o envio voluntário das informações. "Isso também era uma forma de segurança, garantir que a Polícia Federal, por exemplo, pudesse ser informada de alguma transação financeira irregular, de algum esquema criminoso", pontuou.

Ministro afirmou que Lula tem dois objetivos principais: a reforma tributária e as mudanças no IRPF. Haddad acredita que o projeto de lei que prevê isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil será aprovado com facilidade. "Era uma promessa também do governo Bolsonaro. Ele só não cumpriu. Mas, não acredito que o PL agora vá ser contra essa proposta", afirmou.

Crédito do Trabalhador

Ao falar sobre o Crédito do Trabalhador, empréstimo consignado com FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como garantia, Haddad disse que juros devem ficar menores que 3%. Programa começou hoje. O UOL fez algumas simulações hoje no aplicativo da CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital), que é a forma para contratar o crédito, e a taxa média de juros ficou em 3,05%.

Intenção é que a taxa seja ainda menor, desde que economia esteja estabilizada. "Esperamos que a concorrência entre os bancos reduza ainda mais essa taxa", justificou.