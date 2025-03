Engenheiros lideram: veja top 10 dos maiores salários iniciais no Brasil

Engenheiros recebem os maiores salários médios de admissão no país, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Entre o top 10, sete estão relacionadas à profissão. Os demais cargos são da área artística, de saúde e ciências da Terra.

O que aconteceu

Em 2024, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego já registrada, de 6,6%. O saldo foi de 1.693.673 de novos postos de trabalho em todo o país, segundo o IBGE. Já o percentual de demissões voluntárias chegou a 36%, o maior patamar anual desde o início da série histórica no Novo Caged, em 2020.

De forma geral, o mercado de trabalho está aquecido, elevando os salários de admissão. Esse estudo pode contribuir com a tomada de decisão nos negócios, para que as empresas possam avaliar as melhores formas de reter e atrair talentos Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Firjan

As 10 ocupações com os maiores salários iniciais no mercado de trabalho

Engenheiros em Computação - R$ 13.794 Engenheiros de Minas e Afins - R$ 13.055 Diretores de Espetáculos e Afins - R$ 11.716 Engenheiros Químicos e Afins - R$ 11.181 Engenheiros Mecânicos e Afins - R$ 10.838 Geólogos, Oceanógrafos, Geofísicos e Afins - R$ 10.642 Médicos Clínicos - R$ 10.071 Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e Afins - R$ 9.960 Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia - R$ 9.708 Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e Afins - R$ 9.489

O salário médio de admissão no Brasil cresceu 2%, alcançando R$ 2.178 em 2024. O resultado reforça a tendência de alta desde 2023, quando o aumento foi de 1,2%, revertendo as quedas registradas em 2022 (-2,5%) e 2021 (-4,6%).

Os maiores salários médios de admissão foram registrados em São Paulo (R$ 2.473) e Distrito Federal (R$ 2.284). O Rio de Janeiro foi o único estado a apresentar redução real, de -0,4% (R$ 2.223), caindo da segunda posição para a terceira na passagem de 2023 para 2024.

O levantamento da Firjan também analisou salários de áreas de destaque em cada grande setor econômico (Indústria, Serviços, Agropecuária e Comércio), que compõem o PIB brasileiro.

Indústria

Extração de petróleo e gás natural - R$ 9.104 Atividades de apoio à extração de minerais - R$ 4.908 Produtos farmoquímicos e farmacêuticos - R$ 4.186 Eletricidade, gás e outras utilidades - R$ 4.009 Extração de minerais metálicos - R$ 4.007

Serviços

Exploração de jogos de azar e apostas - R$ 9.301 Organismos internacionais - R$ 6.801 Serviços financeiros - R$ 5.179 TI (Tecnologia da Informação) - R$ 4.927 Pesquisa e desenvolvimento científico - R$ 4.861

Agropecuária

Pesca e Aquicultura - R$ 2.113

Comércio

Comércio por Atacado (não engloba Veículos Automotores e Motocicletas) - R$ 2.267

Os salários médios de admissão na Indústria (R$ 2.310) e no setor de Serviços (R$ 2.250) ficaram acima da média nacional. Já Agropecuária (R$ 2.011) e Comércio (R$ 1.926) apresentaram remunerações inferiores.