Auxílio Emergencial pago irregularmente deve ser devolvido; saiba como

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) começou a cobrar a devolução do valor do Auxílio Emergencial recebido por pessoas que não teriam direito ao benefício pago em 2020 e 2021. É possível consultar sua situação em uma plataforma virtual.

O que aconteceu

Auxílio Emergencial deve ser devolvido por aquelas pessoas que, originalmente, não tinham direito de recebê-lo. Levantamento feito em 2022 pela CGU (Controladoria-Geral da União) apontou que o prejuízo aos cofres públicos em 2020 e 2021, com todas as fraudes, foi de quase R$ 11,3 bilhões, mas não há a informação se todo esse valor será cobrado de volta. Ainda conforme o levantamento daquela época, R$ 1,1 bilhão já havia sido devolvido

Benefício foi criado em 2020, durante pandemia de covid-19. Naquele ano, pagou cinco parcelas mensais de R$ 600 (ou R$ 1.200 se a família fosse monoparental). Em outubro, foi pago um valor extra, em até quatro parcelas de R$ 300. Em 2021, a pessoa podia receber entre R$ 150 e R$ 375 por sete meses, dependendo da composição familiar.

Quem está nessa situação já foi, ou ainda está sendo notificado pelo MDS. As mensagens são enviadas via SMS, e-mail e aplicativo Notifica. Por meio do sistema VEJAE, o beneficiário consulta a situação do Auxílio. Na própria plataforma é possível fazer o pagamento do valor a ser devolvido.

MDS não envia link ou boleto de cobrança por e-mail e não solicita dados pessoais nas comunicações.