Aplicativo do Banco do Brasil fica fora do ar e gera reclamações

Do UOL, em São Paulo

O aplicativo do Banco do Brasil ficou fora do ar na manhã de hoje, o que gerou transtornos aos clientes e reclamações na internet.

O que aconteceu

Banco confirma intermitência em seus canais de atendimento. Em nota, o banco confirmou a ocorrência de intermitência em seus canais de atendimento. Por volta de 12h45, o banco informou que o acesso aos canais de atendimento foi totalmente restabelecido e disse que "lamenta pela intermitência apresentada durante parte da manhã".

Nas redes sociais, usuários reclamam de não conseguir acesso. Os clientes do banco relatam dificuldade para realizar pagamentos via app, usar os cartões do banco ou acessar os caixas eletrônicos.

Em mensagem no app, o banco disse que havia um problema de conexão no sistema. "Estamos trabalhando para que você possa utilizar o aplicativo BB o mais rápido possível", afirmava a instituição aos usuários nesta manhã.

Me sentindo assim saindo da barbearia sem pagar, já q o app do Banco do Brasil tá fora do ar pic.twitter.com/QzcaNgLaV0 -- Diego (@diestechaves) March 21, 2025

Atualizando... A pessoa chega no banco, o sistema fora do ar, os caixas eletrônicos, não dá nem pra entrar porque não é possível tirar a senha. Banco do Brasil sem credibilidade. -- Aurino Firmo (@AurinoFirmo) March 21, 2025