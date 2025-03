Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA têm ligeiro aumento: 2 mil na semana

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou ligeiramente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável em março, embora as perspectivas estejam se tornando mais sombrias em meio às crescentes tensões comerciais e aos profundos cortes nos gastos do governo.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2.000, para 223.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 15 de março, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos têm oscilado no meio da faixa de 203.000 a 242.000 neste ano, com as demissões em geral permanecendo baixas e as contratações arrefecendo.

Um programa separado de apoio ao desemprego para funcionários federais (UCFE), que é relatado com uma semana de atraso, ainda mostrou pouco impacto das demissões de funcionários públicos pelo governo do presidente Donald Trump como parte de um esforço sem precedentes para reduzir o governo.

Analistas afirmaram que demissões realizadas pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do bilionário da tecnologia Elon Musk estavam, em alguns casos, sendo realizadas de forma a dificultar que os trabalhadores demitidos solicitem o seguro-desemprego.

O governo reconheceu em um processo judicial nesta semana que cerca de 25.000 trabalhadores recém-contratados foram demitidos. Um juiz determinou que suas demissões eram provavelmente ilegais, o que resultou na reintegração deles, embora tenham sido colocados em licença administrativa ao menos temporariamente.

A campanha de tarifas de Trump afetou a confiança das empresas, com economistas dizendo que a volatilidade dessa política estava dificultando o planejamento.

Na quarta-feira, o Federal Reserve manteve sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, em um aceno para a incerteza que ronda a economia. Entretanto, as autoridades do banco central dos EUA indicaram que ainda preveem reduzir os custos dos empréstimos em meio ponto percentual até o final do ano.