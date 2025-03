Imposto de Renda: mais de 2,2 milhões de declarações já foram entregues

A Receita Federal já recebeu mais de 2,2 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025, conforme balanço divulgado nesta tarde. O prazo começou a valer na segunda-feira e segue até o dia 30 de maio.

O que aconteceu

Balanço foi divulgado levando em consideração declarações enviadas até as 17h de hoje. Ao todo foram entregues 2.268.983 declarações, ou 4,9% do total esperado pela Receita Federal, que é de 46,2 milhões. Quem não fizer a declaração paga multa que vai de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

Contribuintes podem usar declaração pré-preenchida, mas nem todas as informações ainda estão disponíveis. A Receita Federal já colocou na declaração alguns dados, como identificação, endereço, rendimentos e pagamentos retidos na fonte, atividades imobiliárias, serviços médicos e de saúde e rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente)). O restante só será liberado no dia 1º de abril, quando também começa a declaração por meio de um portal online.

Fisco estima que mais da metade dos contribuintes optarão pelo modelo. A expectativa da Receita Federal é de que mais de 57% das declarações (26,3 milhões) usem o modelo pré-preenchido. No ano passado, ficou em 41,2% das transmissões.

Isenção vale apenas para quem recebeu até dois salários mínimos por mês (R$ 2.824) em 2024. O projeto encaminhado pelo governo federal ao Congresso, que prevê isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil por mês só deve valer no ano que vem —se a proposta for votada até lá.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda

Quem recebeu rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias, cuja soma foi superior a R$ 33.888 em 2024;

Quem teve receita bruta com atividade rural de R$ 169.440,00 ou pretende compensar prejuízo;

Quem teve, em 31 de dezembro de 2024, a posse ou propriedade de bens, ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil;

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e estava nessa condição em 31 de dezembro de 2024;

Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 200 mil;

Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto em qualquer mês;

Quem realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma for superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos que tenha incidência de imposto;

Quem optou pela isenção do IR sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda;

Quem optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física;

Quem é titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este;

Quem optou por atualizar o valor de mercado de bens e direitos no exterior;

Quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos, e;

Quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024.

Quando serão pagos os lotes de restituição

Restituições do IR começam a ser pagas no final de maio. Ao todo serão cinco lotes de pagamentos, distribuídos conforme os critérios de prioridade.

1º lote : 30 de maio;

: 30 de maio; 2º lote : 30 de junho;

: 30 de junho; 3º lote: 31 de julho;

31 de julho; 4º lote : 20 de agosto;

: 20 de agosto; 5º lote: 30 de setembro.

Idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade na restituição. Na sequência, aparecem os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e quem utilizou o modelo pré-preenchido ou optou por receber a restituição via Pix.