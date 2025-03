Haddad sobre novo IR: 'Nem extrema direita terá argumento para não aprovar'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que confia na aprovação no Congresso da proposta para isentar o imposto de renda das pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais.

O que aconteceu

Ministro disse que "nem extrema-direita terá argumento para não aprovar medida". "Não consigo enxergar alguém da extrema-direita subir na tribuna e justificar a cobrança do imposto de quem ganha até R$ 5 mil", falou, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

Haddad disse que a cobrança do imposto dessas pessoas e a isenção para os super-ricos é "uma das coisas mais injustas que poderia imaginar". Afirmou também que até pessoas do outro lado do espectro político apoiam a mudança. "Fico me perguntando por que não se fez antes. Até o [ex-presidente Jair] Bolsonaro prometeu isentar o trabalhador que ganha até R$ 5 mil e depois que ganhou a eleição, desconversou e não fez nada."

Nessa proposta não se aumenta o imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão, você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando além da conta.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Governo encaminhou projeto nesta semana para isentar do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) quem ganha até R$ 5 mil por mês. A medida ainda precisa ser analisada pelos parlamentares. Caso seja aprovada, a mudança só valeria para as declarações de 2026, porque o imposto é sempre calculado sobre o ano anterior, chamado de ano-base.

Benefício pode alcançar quase 10 milhões de brasileiros. O Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) sinaliza que o número de contribuintes isentos subirá para 58,2%, de 16,5 milhões para 26 milhões.

Para compensar isenção, mais ricos terão que pagar mais. Cerca de 141 mil contribuintes que recebem mais de R$ 600 mil por ano passarão a pagar até 10% sobre a renda total.

Pesquisa Quaest

Pesquisa não é representativa. Questionado sobre o resultado da pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem, em que a aprovação do ministro foi de 41% em dezembro do ano passado para 10% agora, Haddad minimizou. Para ele, Ouvir "106 pessoas não é uma pesquisa representativa." Ao todo foram ouvidos 106 economistas e analistas de fundos de investimentos em São Paulo e Rio de Janeiro.

"Não dá para dar um cavalo de pau no Banco Central"

Aumento de 1 ponto na taxa Selic era esperado. A decisão seguiu o que estava previsto pelo Banco Central em dezembro, ainda na gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.