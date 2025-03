Economista: Todo mundo se dá mal com juro alto, exceto quem tem renda fixa

Os únicos investidores que podem comemorar os juros altos praticados no Brasil são aqueles que colocaram seu dinheiro na renda fixa, analisou o economista Teco Medina em entrevista ao UOL News nesta quinta.

Ontem, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, para 14,25% ao ano. O aumento encarece principalmente o crédito e serviços financeiros, atingindo empréstimos e financiamentos.

Quem ganha e quem perde com a taxa de juros alta é muito fácil: todo mundo perde e se dá mal, exceto quem tem algum dinheiro investido em qualquer produto de renda fixa, seja no Tesouro Direto, no CDB, no LCI ou na LCA. Quem tem dinheiro aplicado em uma renda fixa ganha; o país e todo o resto perdem.

Taxa de juros alta é ruim para todo mundo. Ela inibe investimento, encarece dívida, distorce a alocação de capital, inibe investimento privado... Imagine que você é uma empresa de qualquer setor. Por que você ampliaria ou expandiria, tomando o risco de pegar dinheiro emprestado para montar uma nova operação em um novo lugar se seu dinheiro pode render 14,25% no Tesouro Selic ou em um CDB? Teco Medina, economista

Medina se mostrou pessimista ao analisar o cenário atual da taxa de juros, com consequências negativas para todos os setores.

É péssimo para o país, que tem uma dívida enorme e ela correrá a um juro muito maior. Todos nós perdemos. Por isso, sempre repito que para um país a melhor política econômica de qualquer governo é juro baixo. Isso resolve quase todos os problemas econômicos e tira muito problema da frente.

Estamos em um momento muito ruim. O custo desse juro alto para o governo, a sociedade e as empresas é altíssimo. Teco Medina, economista

Josias: 'Gastança' é palavra a ser evitada por bolsonaristas como Zema

Ao chamar o governo Lula (PT) de 'gastão', o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ignora os prejuízos causados pela gestão de Jair Bolsonaro (PL) aos cofres públicos, afirmou o colunista Josias de Souza.

Estamos vivendo uma fase de politicagem, e não de política. As pessoas que têm um olhar um pouco mais refinado conseguem distinguir as duas coisas.

Zema fala em gastança, mas está atrelado ao bolsonarismo e esquece que Jair Bolsonaro arrombou os cofres públicos trocando responsabilidade fiscal por populismo eleitoral. Gastou o que tinha e o que não tinha para se reeleger e não conseguiu. Gastança é algo que, nos lábios de personagens bolsonaristas, é uma palavra que deveria ser evitada.

Na primeira reunião ministerial de 2025, Lula disse que '2026 já começou'. Hoje, o bolsonarismo está bastante assanhado. O 'Mito' está a caminho da cadeia e os governadores, sobretudo aqueles que têm pretensões eleitorais e até presidenciais, estão muito assanhados.

Zema é um deles. Não tem potencial para ser um cabeça de chapa, mas ambiciona uma posição de vice. Tarcísio [de Freitas] está fazendo cálculo do tipo custo-benefício para ver se vale a pena abandonar a disputa pela reeleição em São Paulo para tentar a sorte em uma disputa nacional. Estamos vivendo essa fase. Josias de Souza, colunista do UOL

