Calendário da restituição do Imposto de Renda 2025: veja datas de pagamento

Do UOL, em São Paulo

As restituições do Imposto de Renda de 2025 começarão a ser pagas em 30 de maio. Como no ano passado, serão cinco lotes de pagamento.

Veja as datas:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Prioridade no pagamento. Uma importante mudança para 2025 é que os contribuintes que utilizarem simultaneamente a declaração pré-preenchida e escolherem o recebimento da restituição via Pix terão maior prioridade no pagamento.

Novidade é o uso simultâneo das opções. Até o ano passado, o contribuinte tinha prioridade se optasse por uma das duas opções: usar a declaração pré-preenchida ou escolher o Pix para o pagamento da restituição. Esse critério permanece, mas agora, quem optar por fazer ambos os procedimentos simultaneamente, ficará à frente na fila para receber a restituição.

Quem tem prioridade nas restituições

Idosos acima de 80 anos;

Idosos com idade igual/superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Quem utilizou declaração a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

Declaração pré-preenchida sairá em dois lotes. Neste primeiro momento, os contribuintes não terão a declaração pré-preenchida para agilizar a entrega. Conforme a Receita Federal, em 2025, o preenchimento dos campos do documento estará disponível ao público em 1º de abril.

A data é a mesma da liberação do programa de preenchimento e entrega online e por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Para receber a restituição via Pix, bastará ao contribuinte informar a sua chave Pix na hora de entregar a declaração.

A única chave Pix que vai servir para a Receita pagar a restituição é a formada com o número do CPF. Os integrantes da Receita afirmam que a chave CPF é única e isso aumenta a segurança do contribuinte.