Bolsa cai e dólar sobe com alta de juros e perspectivas para próximos meses

Depois de sete altas seguidas, hoje o dólar encerrou o dia com valorização de 0,50%, subindo para R$ 5,676. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 0,38%, para 132.007 pontos, após seis pregões de valorização. A moeda americana subiu seguindo a tendência de valorização no exterior. O dólar turismo, usado por viajantes, subiu 0,37% e fechou em R$ 5,892.

O mercado de ações reagiu às decisões de juros do Copom (Comitê de Política Monetária), aqui no Brasil, e do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos). O BC subiu os juros em um ponto percentual, para 14,25% ao ano, enquanto a autoridade americana manteve a taxa inalterada, entre 4,25% e 4,50% anuais. Esteve no radar também a votação do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) para 2025, que foi aprovado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento). O projeto ainda deve ser votado no plenário do Congresso ainda hoje.

O que aconteceu

Dados positivos de vendas de imóveis nos EUA e a alta nos preços do petróleo bruto fizeram o dólar avançar internacionalmente nesta quinta. As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 4,2% em fevereiro ante janeiro e o petróleo teve alta de 1,7% — ofuscando os recados pouco otimistas dados ontem pelo Federal Reserve, que alertou para incertezas econômicas.

Aqui, a decisão do Copom já era esperada. Mas o que surpreendeu o mercado negativamente foi o BC brasileiro falar em nova alta em maio. A autoridade monetária citou que fará nova alta, ainda que menor que atual, que foi de um ponto percentual. Na reunião anterior, em fevereiro, o comitê havia deixado decisão de maio em aberto. Isso havia sinalizado para o mercado um possível alívio nos juros. E, toda vez que o mercado prevê isso, ele se adianta e compra ações.

Ibovespa em alta. Embalado por essa antecipação, o Ibovespa havia subido 7,35%, desde o dia 29 de fevereiro até ontem, conforme a Economatica. No ano, o índice marca alta de 9,78%.

Com o balde de água fria da previsão de alta de juros na próxima reunião que será em maio, a Bolsa reagiu com queda, ainda que pequena. "Uma incerteza relevante que o comitê não explorou, é como as medidas econômicas recentes (consignado privado e liberação do FGTS, em especial) alterarão seu cenário base", diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

A tendência de alta acabou?

Não é provável e a Bolsa continua barata. "Com o FED minimizando os riscos de recessão nos EUA e sinalizando possíveis cortes nos juros, países emergentes, como o Brasil, tornam-se mais atrativos para investimentos de risco", diz Anderson Silva, diretor da mesa de renda variável e sócio da GT Capital.

Orçamento

Os investidores seguirão acompanhando a tramitação do orçamento no Congresso, que deveria ter sido aprovado em 2024. Por conta da questão de falta de transparência das emendas orçamentárias, discutida pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o Congresso segurou essa votação até o fim desta tarde.

O texto, que pode ser votado ainda hoje, prevê um superávit de R$ 15 bilhões, valor superior aos R$ 3,7 bilhões previstos pelo governo no texto original. Essa sobra, segundo o relator do PLOA, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), veio do ajuste da inflação aplicado ao teto de gastos. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) disse que foram apresentadas 7.201 emendas ao projeto.

Altas e baixas

No pregão desta quinta, o destaque foi para as ações de empresas de carne. Em uma teleconferência de resultados antes da abertura do mercado, o presidente da Minerva (BEEF3), Fernando Galletti de Queiroz, disse que existe uma tendência de queda da oferta global de gado, o que pressionaria para cima o preço da carne. Com isso, BEEF3 subiu, conforme dados preliminares, 8,94%, para R$ 6,09, Marfrig (MRFG3) teve alta de 6,82%, para R$ 17,07 e JBS (JBSS3) conseguiu valorização de 5,14%, para R$ 41,14.

As maiores quedas do dia foram lideradas por Embraer (EMBR3), com baixa de 7,18%, para R$ 73,60, seguida de Petz (PETZ3), com retração de 3,67%, a R$ 4,46. Em seguida vêm Locaweb (LWSA3), com queda de 3,62%, a R$ 2,66, Telefonica (VIVT3), com queda de 2,98%, a R$ 49,08 e Lojas Renner (LREN3), em baixa de 2,82%, a R$ 12,05.

Com Reuters e Estadão Conteúdo